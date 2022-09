Ein Umschlagplatz für Waren aller Art

Jahrmarkt Auf dem Krämermarkt bekommen Gemüsehobel die dicksten Kartoffeln klein

11.09.2022 | Stand: 15:23 Uhr

Gurkenstücke in Würfel, Karotten in Streifen und Zwiebel in Ringe liegen vor Emma Richard, die jetzt den Stangenlauch zur Hand nimmt, den sie in hauchdünne Scheiben schneidet. Das bunte Allerlei ihrer Vorstellung zeigt, wie gut das Produkt des Gemüseschneiders in Form ist – und lockt so schon bald ein interessiertes Publikum an den Verkaufsstand.

„Den Hobel habe ich schon lange Jahre daheim“, sagt eine Frau im Vorbeigehen zu ihrer Freundin und deutet auf das Schild, das die Entwicklung des Produkts über die Jahre hinweg zeigt. „63 Jahre gibt es den Gemüseschneider schon“, erklärt dazu Standbetreiber Marvin Agtsch. Der Krämermarkt, der noch bis einschließlich Donnerstag in der Memminger Innenstadt stattfindet, ist der Umschlagplatz für Waren, die ansonsten nicht die große Aufmerksamkeit erfahren.

Da bekommen Gemüsehobel die dickste Kartoffel klein, Putzlappen putzen fast von selbst, Haken werden magisch und auch scheinbar schnöde Dinge wie Opas Hosenträger erfahren hier ein richtiges Revival. „Deswegen gehe ich gerne auf den Krämermarkt, weil man hier immer etwas findet, auch wenn man es nicht gerade sucht“, sagt Christa Koch.

Händler Siegfried Schenk, der in den 1970er-Jahren eine besondere Oberflächenbeschichtung für Kochgeschirre erfunden hat, kommt mit seinem Stand jetzt schon seit Jahrzehnten nach Memmingen.

„Wir sind mit unseren Pfannen immer am selben Platz und haben hier einen treuen Kundenstamm“, sagt Schenk. Die Menschen schätzen den persönlichen Kontakt. „Und hier kann man die Ware gerne auch mal in die Hand nehmen und ausprobieren“, wie er sagt. Obwohl er in ganz Deutschland auf den Märkten unterwegs ist, hat das Unternehmen parallel dazu einen Internetauftritt, wo man die Waren auch kaufen kann. Die Onlinepräsenz sei in der heutigen Zeit wichtig, betont Schenk.

Statt im Internet zu surfen, schlendern derweil Maria und Hugo Maurus über den Weinmarkt. Einen Stopp legen sie beim Stand vom „billigen Jakob“ ein, den Leo und Irene Pirthauer betreiben. „Ich brauche Sockenhalter für die selbst gestrickten Socken von meiner Frau“, erklärt Hugo Maurus. „Der billige Jakob“ hat die Auswahl dazu: „Wenn ich in einem gängigen Warenhaus einen Sockenhalter verlange, dann würden die mich wahrscheinlich auslachen“, spekuliert Maurus.

Wie gut, dass „Der billige Jakob“ seit über vierzig Jahren in die Stadt kommt, um die Menschen mit scheinbar banalen Dingen des Alltags zu versorgen. „Da kriegst halt alles“, sagt Johann Lämmle dazu, der zwei Packungen Heftpflaster mit nach Hause nimmt.