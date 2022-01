Ein Vermächtnis und eine Familientradition prägten die Bücherei Heimertingen

Barbara Wölfle geht in den Ruhestand, nachdem sie 26 Jahre lang die Heimertinger Gemeindebücherei geleitet hat. Ihre Mutter hatte sie 1965 aufgebaut.

01.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Zum Jahresende geht mit Barbara Wölfle die langjährige Leiterin der Gemeindebücherei Heimertingen in den Ruhestand. Wölfle war seit Mai 1995 für die Betreuung des Leseangebotes zuständig. Bürgermeister Josef Wechsel bedankte sich im Namen der Gemeinde für die 26-jährige Tätigkeit, die er als wichtigen sozialen Dienst im Gemeindeleben bezeichnete.

Mutter Christiane Goroll legte 1965 den Grundstock für die Bücherei

Wölfle selbst beschäftigt sich gerne mit Büchern, hat schon seit ihrer Kindheit Freude am Lesen und wollte diese Leidenschaft gerne an Jung und Alt weitergeben. Dies scheint in der Familie zu liegen, denn schon Wölfles Mutter Christiane Goroll hat 1965 aus der privaten Büchersammlung eine öffentlich zugängliche Ausleihe aufgebaut. Mit weiteren Spenden wurde so ein Grundstock von rund 700 Büchern angelegt. Als ihre Mutter 1995 starb, war es für Tochter Barbara naheliegend, die familiäre Tradition fortzusetzen.

Breites Angebot in der Bücherei Heimertingen: Von Sachbüchern bis zu Heldensagen

Sie sagt, dass sie sich all die Jahre mit viel Freude der Aufgabe gewidmet hat. Eine sukzessive Erweiterung – auch mit jährlicher Unterstützung der Gemeinde – ließ den Bücherbestand auf aktuell über 4500 Exemplare anwachsen. Das Leseangebot umfasst ein breites Spektrum, zum Beispiel Wissensbücher, Romane, Heldensagen, Krimis sowie Kinder- und Jugendbücher. Eine Sammlung von rund 400 CDs runde das Ausleihprogramm ab.

Räume waren einst das Zuhause von Barbara Wölfle und ihrer Familie

Nachdem die Bücherei zunächst in früheren und frei gewordenen Klassenzimmern der alten Schule untergebracht war, ist sie nun im Erdgeschoss des Rathauses zu finden – für Wölfle eine schöne und auch prägende Umgebung: Die Räume der ehemaligen Lehrerwohnung waren ihr bestens bekannt, weil sie dort früher mit ihrer Familie gelebt hatte und aufgewachsen war.

Barbara Wölfle als bisherige Leiterin ist froh, dass mit Conny Geier eine Nachfolgerin gefunden wurde, die wie bisher immer montags von 16 bis 19 Uhr die Ausleihe betreut.

