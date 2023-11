Ein Zeichen für die Popkultur in der Region

Das Festival „Hinter ins Land“ im Memminger Mood Club will Kultur außerhalb der Ballungsräume stärken.

11.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Ein Erfolg war das maßgeblich durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst finanzierte „Hinter ins Land Festival“ für Bands, Teilnehmerinnen und das Publikum im Memminger Mood Club. Veranstalter waren der Verband für Popkultur in Bayern (VPBy) und der Club. Vor vollem Haus traten drei Bands sowie das Freitax-DJ-Team des Zündfunks auf.

Popkultur auf dem Land? Wozu das?

Wozu Popkultur auf dem Land? Das fragten der VPBy und Mood Club in einer Runde mit Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, moderiert von Ronja Hartmann. Am Gespräch nahmen neben Nicole Zwicknagel vom VPBy auch Miriam Grossmann (Kulturamt Memmingen), Stadtrat und Kaminwerk-Geschäftsführer Matthias Ressler und Tankut Uensal vom Kulturquartier Allgäu teil. Alle waren sich einig: Spielerischer Zugang zu vielfältiger Kultur in entspannter Umgebung ist wichtig für kreatives Denken und mutiges Vorangehen. Förderung, Finanzierung und Vernetzung kultureller Orte sowie der Macherinnen und Macher seien dafür nötig. Und ebenso ein Angebot an kreativen Bereichen und diverser Kultur für junge Menschen.

Bayerische Musiker treten bei Festival in Memmingen auf

Die Programme des VPBy würden dafür zahlreiche gute Ansatzpunkte schaffen. Ein interdisziplinärer, weit gefasster Kulturbegriff in der städtischen Kulturpolitik könne zudem wichtige Impulse setzen. Nach einer kurzen Umbaupause startete „Die Nowak“ furios mit ihrem aktuellen Programm und verzauberte das Publikum im vollen Mood Club mit kraftvoller Stimme und hintersinnigen Texten aus dem Alltag, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. „Von ihr wird bestimmt in nächster Zeit noch viel zu hören sein.“

Experimentelle Sounds beim Main-Act des Abends

Mit Ippio Payo konnte ein weiterer bekannter bayerischer Musiker für das Festival verpflichtet werden. Experimentelle Sounds in Begleitung von Trompeter Martin Lehmann lieferten eine hervorragende Überleitung zum Main-Act des Abends.

In Memmingen wird bis in die frühen Morgenstunden getanzt

Feh, laut der Pressemitteilung „die derzeit angesagteste TripHop-Band aus München“ um die Sängerin Julia Fehenberger, riss alle Zuhörer mit und gab eine Zugabe nach der anderen, bis der letzte Applaus verhalte. Die BR2-Moderatorinnen Ann-Kathrin Mittelstrass und Ralf Summer übernahmen im Programm mit einer Mischung aus typischem Zündfunk-Sound und hatten bis in die frühen Morgenstunden die Tanzfläche komplett unter ihrer Kontrolle.

„Wir sind sehr froh, dass alles so reibungslos und fröhlich abgelaufen ist und danken unseren engagierten Mood Club-Helferinnen und Helfern, die dieses Festival in unserem noch jungen Club so einzigartig gemacht haben“, sagte Jörg Hartmann, Programmchef der gemeinnützigen Memminger GmbH.