Einblicke in vielfältige lokale Kunstszene des Unterallgäus

Publikum strömt trotz strenger Corona-Regeln zum zweiten Tag der Kunst in Ottobeuren. Gemeinschaftsausstellung im Kunerth-Museum läuft noch bis 28. November.

10.11.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Der 2. Ottobeurer Tag der Kunst 2021 hat die rege und vielfältige lokale Kunstszene einmal mehr sichtbar gemacht. Insgesamt haben sich am Samstag und Sonntag rund 400 Kusntinteressierte auf den Weg ins Museum für zeitgenössische Kunst und zu den elf offenen Ateliers und externen Ausstellungsräumen wie auch einer alten Mühle oder im Ottobeurer Kloster gemacht.

Ihnen eröffnete sich eine Vielfalt an Malerei in Farben und Formen, an Skulpturen aus Metall und Keramik, skurrilen Objekten aus Recyclingmaterial, arrangierten Bildwelten und Collagen. Dazu kontrastierte ein Tischset mit Teekanne und Schälchen aus edlen Metallen von Silberschmiedin Gerlinde Berger. Leute verweilten vor Diether Kunerths Serie von Selbstporträts oder wurden nachdenklich zwischen der 15-teiligen Figurenserie Totentanz von Angela Eberhard.

Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler vor dem Kunerth-Museum (von links): Karl-Heinz Klos, Antje Schürner, Angela Lohr, Otto Kinzer, Rosa Zahn, Angela Eberhard, Carmen Kirkpatrick-Russ, Pit Kinzer, Helga Hornung, Philipp Reisacher, Dieter Serfas, Julia Zuchtriegel und Gerlinde Berger. (Nicht im Bild sind Diether Kunerth, Rita Schindele, Horst Wendland und Elisabeth Schickling.) Bild: Brigitte Unglert-Meyer

Die 17 beteiligten Kunstschaffenden aus Ottobeuren und der Region bespielen zudem mit einer bemerkenswerten Gemeinschaftsausstellung das ganze Museum für zeitgenössische Kunst – und das noch bis einschließlich Sonntag, 28. November. „Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens,“ hatte Organisator Markus Albrecht vom veranstaltenden Trägerverein Ottobeurer Museen, Kunst und Kultur zur Eröffnung gesagt. Kultur gehöre zu einem erfüllten Leben dazu. Er betonte, dass ehrenamtliche Mitarbeiter die Kassendienste für die dreiwöchige Ausstellung übernehmen.

Shuttle-Busse zu den Kunst-Orten

Trotz aller Auflagen durch Corona wie Maskenpflicht und Eingangskontrollen dominierte in Ottobeuren die Freude darüber, dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte. Zwei Shuttle-Busse verbanden das Ortszentrum mit allen externen Ausstellungsorten, besonders mit der Schickling-Stiftung im Ortsteil Eggisried oder dem Parkhotel Maximilian.

Interessante Einblicke gab es für die Besucher und Besucherinnen bei Künstlergesprächen vor Ort, beispielsweise bei Rosa Zahn in der Keramikwerkstatt über ihre im Kapselbrand hergestellten Steine oder bei Angela Lohr in der evangelischen Kirche über ihre poetisch in Farben umgesetzten Städteimpressionen.

Künstler machen auch Musik

Und dass die Ottobeurer Kunstszene auch noch mehr als Werke zum Betrachten bereithält, war zum Tagesausklang im Atelier Berger/Serfas musikalisch zu vernehmen: Dort machten Pit Kinzer und Dieter Serfas, Stephan Rustige und Paul Eiser „open music“.

Wenn auch der Zuspruch in diesem Jahr – Corona geschuldet – laut Albrecht weniger als beim ersten Tag der Kunst im Jahr 2018 war, so habe in der Abschlussrunde der beteiligten Künstler und Künstlerinnen am Sonntagabend eine zufriedene Stimmung über die Resonanz beim Publikum geherrscht. Weil sich fürs Unterallgäu die Corona-Regeln von Samstag auf Sonntag verschärft hatten, waren nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen.

Die Schau mit Werken von allen beteiligten Kunstschaffenden im Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth in Ottobeuren ist noch bis Sonntag, 28. November, zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 11 bis 16 Uhr; Samstag und Sonntag 12 bis 17 Uhr.