Einbrecher stehlen in Boos Schmuck, Geld und einen Kopfkissenbezug

In Boos hatten es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus abgesehen. Sie durchwühlten alle Zimmer des Hauses und transportierten ihre Beute auf kuriose Weise.

31.08.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Am Dienstag haben Einbrecher in Boos (Kreis Unterallgäu) Schmuck und Geld gestohlen und konnten anschließend fliehen. Wie die Polizei berichtet, konnten Täter zwischen 12 und 14.26 Uhr in das freistehende Einfamilienhaus gelangen. Sie öffneten mit aller Kraft ein Küchenfenster und durchsuchten alle Zimmer.

Pedelec in Boos gestohlen, aber nicht mitgenommen

Die unbekannten Täter stahlen Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Ihre Beute transportierten sie in einem Kopfkissenbezug aus dem Haus. Außerdem nahmen sie ein Pedelec der Marke Cube mit, das die Einsatzkräfte später oberhalb des Waldweges in der Nähe der Kneippanlage entdeckten. Der Schaden am Fenster beträgt mindestens 2500 Euro.

Nachdem zunächst eine Streife der Polizei Memmingen ermittelt hatte, liegt der Fall jetzt bei der Kripo Memmingen. Die Kripo bittet Zeugen, die Verdächtige oder auffällige Autos am Waldweg oder in der Nähe der Kneippanlage beobachten haben, sich unter 08331/1000 zu melden.

Lesen Sie alle Polizeimeldungen aus Memmingen hier.