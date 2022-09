Tankstellen-Einbrecher erleben eine Überraschung, als sie die Kasse öffnen

Einbrecher sind in eine Tankstelle in Türkheim (Unterallgäu) eingedrungen. Als die Diebe die Kasse öffneten, schauten sie allerdings ins Leere.

14.09.2022 | Stand: 14:43 Uhr

Nach dem Einbruch in eine Tankstelle an der Wörishofer Straße in Türkheim ( Unterallgäu) sucht die Polizei Zeugen. Ein oder mehrere Diebe waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Gebäude eingedrungen - sie gingen dabei laut Polizei sehr zielgerichtet vor. Die Einbrecher nahmen eine große Menge Zigaretten mit sowie einige Flaschen Spirituosen.

Kein Geld in der Kasse - Das ist der Grund

Die Täter brachen zudem die Kasse auf schauten dann allerdings ins Leere: Über Nacht befindet sich nämlich kein Geld in der Kasse. Hinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen.

