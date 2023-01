Einbruch in Wärmestube in Memmingen

Unbekannte sind in die Wärmestube in Memmingen eingebrochen und haben Geld gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

13.01.2023 | Stand: 13:26 Uhr

Unbekannte sind die Wärmestube in der Hinteren Gerbergasse in Memmingen eingebrochen und haben Geld gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, verschafften sich die Unbekannten im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag (8.1.2023) und Montagmorgen (9.1.2023) über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Gebäude.

Diebe brechen in Wärmestube in Memmingen ein - Kripo ermittelt

Sie sollen eine Bürotür gewaltsam aufgebrochen und Geld aus einer Geldkassette gestohlen haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt in dem Fall. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegen.

