Einbruchserie im Allgäu geht weiter: Täter brechen im Unterallgäu ein

Zwölf Einbrüche hat es sei 22. Juni im Ostallgäu und Unterallgäu gegeben. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen - und gibt Tipps wie man sich schützen kann.

29.06.2023 | Stand: 15:18 Uhr

Mittlerweile zwölf versuchte und vollendete Einbrüche zählt die Polizei im Unterallgäu und Ostallgäu seit 22. Juni. Am frühen Dienstagmorgen hat ein Anwohner einen möglichen Täter vertreiben können, so die Polizei. Die Beamten gehen von einer Serie aus, die Kripo Memmingen hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter brachen zuerst in der Nacht auf Freitag, 23. Juni, im Obergünzburger Ortsteil Freien im Ostallgäu ind zwei Wohnungen ein. Den Unbekannten gelang es jeweils über ein Kellerfenster in die Gebäude einzugdringen. In beiden Fällen stahlen die Diebe Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Durch die Einrbuchversuche an den Terrassentüren und Fenster entstanden an den Häusern ebenfalls Schäden im mittleren vierstelligen Bereich.

In der Folgenacht auf Samstag, 24. Juni, brachen Unbekannte im nahegelegenen Ronsberg in ein Haus ein.Am Montag, 26. Juni, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über Einbruchversuche im Bereich um Mindelheim ein.

Einbruch-Serie im Allgäu: An diese Nummern können sich etwaige Zeugen wenden

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.45 Uhr sah ein Bewohner im Bereich Mindelheim einen Mann, der versuchte in sein Haus einzudringen. Der Mann brüllte den Unbekannten an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Die Polizei rät zu starken Lichtquellen, die durch Bewegungen ausgelöst werden. Sie würden Täter abschrecken.

Die Polizei Mindelheim hat seit Beginn der Einbruchserie begonnen, den ländlichen Bereich um die Kreisstadt stärker zu kontrollieren, bittet aber auch die Bevölkerung um Hinweise. Wer im Zeitraum der Einbruchserie verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu Tätern oder Taten machen kann, den bittet die Polizei sich unter der 08341/933-0 (Ostallgäu/Kaufbeuren) oder unter der 08331/1000 ( Unterallgäu/ Memmingen) zu melden. Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann, gibt die Polizei hier.