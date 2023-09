Einbruchserie im Unterallgäu: Täter klauen dreistelligen Betrag

Fenster wurden aufgehebelt, Gitter enfernt. Einbrecher stahlen aus mehreren Häusern Bargeld. Die Polizei ruft zur Wachsamkeit auf und bittet um Hinweise.

21.09.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Aufgrund des Zeugenaufrufs zur Einbruchserie haben sich weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Am Wochenende vom 16. bis zum 18. September versuchten unbekannte Täter laut Polizei zunächst ein Fenster einer Gärtnerei in Erkheim aufzuhebeln. Sie gelangten dann aber über eine unversperrte Tür in die Büroräume und stahlen einen niedrigen dreistelligen Betrag aus einer Geldkassette. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Einbruchsserie im Allgäu: Einbrüche in Mussenhausen, Erkheim und Oberrieden

Zwischen dem 14. und dem 19. September wurden aus einer Wohnung in Mussenhausen knapp 300 Euro Bargeld entwendet. Da keine Einbruchsspuren festgestellt werden konnte, wurde das Objekt vermutlich über eine unversperrte oder nur zugezogene Tür betreten.

In der Nacht auf den 19. September wurde ein gekipptes Kellerfenster eines Einfamilienhauses in Mussenhausen aufgehebelt und aus einem Geldbeutel Bargeld entwendet.

Die Polizei ruft zur Wachsamkeit auf - und bittet um Hinweise

Ein weiterer Einbruch in eine Metzgerei meldete ein Geschädigter aus Oberrieden am Donnerstagmorgen. Die Tatzeit kann zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr eingegrenzt werden. Der oder die unbekannten Täter entfernten ein Gitter vor dem Fenster und brachen dieses auf. Es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

Die Polizei ruft die Bevölkerung erneut zu Wachsamkeit auf. Insbesondere gekippte oder offenstehende Türen und Fenster sind für Einbrecher kein Hindernis. Viele Bewohner sichern ihr Anwesen zwischenzeitlich mit Überwachungskameras. Bitte teilen Sie der Polizei auch mit, wenn Sie feststellen, dass unberechtigte Personen nachts von diesen aufgezeichnet wurden, ohne dass dabei ein Einbruch passierte.