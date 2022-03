Bei Führungen in Memmingen kann man künftig den überdachten Wehrgang entlangspazieren. Das Bauwerk ist deutschlandweit das bisher älteste bekannte dieser Art.

24.03.2022 | Stand: 12:48 Uhr

Als sie diese Treppen hinaufsteigen, staunen und schwärmen selbst diejenigen, die Memmingen kennen wie ihre Westentasche: die Stadtführerinnen und Stadtführer. Zum ersten Mal erkunden sie nun den Wehrgang der Stadtmauer an der Kohlschanze. Und der bietet nicht nur einen tollen An- und Ausblick, sondern laut Dr. Christian Kayser auch eine kleine bauhistorische Sensation. Denn was Besucher und Einheimische künftig betreten, ist der älteste bekannte Wehrgang mit Überdachung in Deutschland.