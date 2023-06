Einer der besten Schülerlotsen Schwabens kommt in Memmingen zum Einsatz

Wie es ist, Schülerlotse zu sein und sich für Wettbewerbe zu qualifizieren? Wir haben bei Benedikt Kraft aus Woringen nachgefragt.

05.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Seit der siebten Klasse engagiert sich der heute 15-jährige Benedikt Kraft aus Woringen als Schülerlotse für die Staatliche Realschule in Memmingen. Vor drei Jahren weckte das Ehrenamt sein Interesse, da sich Benedikt Kraft zum Ziel gesetzt hatte: Er will anderen helfen.

Verkehrsunterricht bei der Polizei Memmingen

Er schloss zunächst die Ausbildung zum Schülerlotsen ab, indem er nach zwei Wochen Verkehrsunterricht durch die Polizeiinspektion Memmingen am Ende seine Prüfung erfolgreich absolvierte.

Was macht ein Schülerlotse in Memmingen?

Sein Alltag als Schülerlotse spielt sich vor der Schule ab: Jeden Dienstag und Mittwoch in der Früh ab 7.15 Uhr kümmert er sich am Fußgängerüberweg direkt vor der Realschule um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler. Mit Warnweste und Kelle ausgestattet, sensibilisiert er die Fahrer, anzuhalten. Das Gefühl hierbei, Menschen zu helfen, ist toll, beschreibt er.

Über das Verhalten der Autofahrer

Zudem ist es aber auch spannend, das Verhalten der Autofahrer zu beobachten und daraus zu lernen. „Manche Autofahrer passen weniger auf und sind unvorsichtig, doch alles in allem ist das Verhalten der Autofahrer löblich“, so Kraft.

Er gehört zu den besten Schülerlotsen in Schwaben

Sein Können stellte der 15-Jährige jetzt auch beim Bezirksentscheid unter Beweis, bei dem die besten Schülerlotsen Schwabens antraten. So qualifizierte er sich das zweite Jahr in Folge und erreichte den dritten Platz auf dem Treppchen. Das freut Benedikt Kraft aus Woringen einerseits sehr, andererseits ärgert er sich aber auch darüber, zweimal den Landesentscheid knapp verpasst zu haben.

Benedikt Kraft (Dritter von links) sicherte sich den dritten Platz. Bild: Carola Honisch

Einen dritten Versuch, in den Landesentscheid zu gelangen, kommt für Benedikt Kraft aber nicht in Frage. Nach bestandener Mittlerer Reife an der Realschule beendet Kraft nach drei erfolgreichen Jahren seinen Dienst als Schülerlotse.