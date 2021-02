Ringen um attraktive Innenstadt: Wie Einzelhändler und IHK alte Kunden halten und neue gewinnen wollen. Welche Rolle Schulung und digitales Schaufenster spielen.

24.02.2021 | Stand: 17:50 Uhr

Das geplante Verteilzentrum des Online-Versandriesen Amazon am Allgäu-Airport beschäftigt auch die Einzelhändler in der Memminger Innenstadt. Wie sind die Auswirkungen? Ist die IHK mit ihrer Position, „offen und faktenbasiert“ über die Ansiedlung zu diskutieren, den Einzelhändlern in den Rücken gefallen, wie einzelne IHK-Mitglieder kritisieren? Welche konkreten Ansätze verfolgen IHK und Einzelhändler, um die Innenstadt für Kunden attraktiv zu machen?