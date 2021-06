Einzelhandel in Memmingen: Zurück im Shopping-Glück?

Nachdem die Inzidenzen auch in Memmingen unter 35 liegen, können Geschäfte wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren. So ist die Lage für Ladenbesitzer.

Die Corona-Ampel: Sie steht endlich wieder auf grün. Das bedeutet auch für den Einzelhandel wieder Freiheiten: Kein click & collect mehr, sondern gewöhnliches schauen & kaufen, zumindest im Rahmen der Abstands- und Hygieneregelungen. Doch – wie gestaltet sich nun die Lage für die Ladenbesitzer? Hat sich über die Lockdown-Zeit das Kaufverhalten der Kunden verändert?

Carmen Egerer aus dem Schuhhaus Werdich Bild: Theresa Osterried

Schuhhaus Werdich: Click & Collect habe nicht viel gebracht

"Wir sind zufrieden“, sagt Carmen Egerer, die Filialleiterin des Schuhhaus Werdich in Memmingen. Der Schuhverkauf laufe gut an. Auch wenn sie einen Unterschied bemerke: „Es kommen jetzt mehr die Kunden, die intensive und spezifischere Beratung wollen und brauchen.“ Das Problem, dass die Kunden ins Internet abwanderten, hätte sich prä-pandemisch bereits abgezeichnet. Zu den Corona-Konzepten bei höheren Inzidenzen sagt sie: „Click & meet hat bei uns gut funktioniert, weil wir ein großes Geschäft haben. Wir hätten den Verkauf auch bei hohen Inzidenzen schaffen und hygienetechnisch alles gut organisieren können. Click & collect hat uns nicht viel gebracht.“

Marina ist Verkäuferin im Orsay am Weinmarkt. Bild: Theresa Osterried

Orsay am Weinmarkt: "Jeder Kunde tut uns gut"

Orsay: Marina, eine Verkäuferin aus der Orsay-Filiale am Weinmarkt, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, freut sich sehr über die Öffnungen. „Jeder Kunde tut uns gut“, sagt sie. Die Leute kämen auf jeden Fall wieder in den Laden, aber es seien nicht so viele, wie vor dem Lockdown. Dennoch spüre sie wie dankbar die Kunden für ein „normales“ Einkaufserlebnis seien. „Jeder nette Kunde spornt uns natürlich an.“ Als Kette habe Orsay den Vorteil, dass sie bereits vor der Krise einen Onlineshop hatten, der in dieser Zeit gut genutzt wurde. „Wenn trotzdem nochmal ein Lockdown auf uns zukommt, wird es schwierig für uns“, sagt die Verkäuferin.

Adriano Rizzo aus der Botique "La scarpa". Bild: Theresa Osterried

Botique Schmuckbar/La scarpa: Der Wunsch nach Beratung und sozialem Austauch ist da

„Unsere Stammkunden haben uns gut unterstützt“, sagt Adriano Rizzo. Mit seiner Schwester Lydia Signorini führt er die beiden Läden „schmuckbar“ und „La scarpa“: „Click & collect hat uns durch den Lockdown gebracht.“ Einen Onlineshop haben sie nicht, aber Instagram und Facebook hätten sie in der Krise stärker bespielt. Doch Adriano Rizzo gibt zu: „Der Laden läuft noch nicht wie vorher, aber wenigstens dürfen wir wieder Kunden empfangen.“ Auch bemerke er den Wunsch nach Beratung und sozialen Austausch.

Wolfgang Wilhelm von der Buchhandlung Spiegelschwab Bild: Theresa Osterried

Buchhandlung Spiegelschwab: Die Begegnung mit anderen Menschen erhalten

„Die Leute brauchen einen Ort des sozialen Austausches, einen Raum der zufälligen Begegnungen mit Menschen“, ergänzt Wolfgang Wilhelm von der Buchhandlung Spiegelschwab. So etwas dürfe nicht wieder einschlafen. Daher plant er bereits wieder Veranstaltungen für den Herbst. „Es fühlt sich im Moment an, als würde man im Nebel auf Sicht fahren. Jetzt müssen wir langsam machen, aber irgendwann lüftet er sich auch wieder“, sagt Wilhelm.

Wolfgang Wilhelm hat die Buchhandlung im Mai 2020 übernommen – ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Trotz allem lässt er den Kopf nicht hängen. „Es läuft natürlich noch nicht optimal, doch jammern hilft nichts“, sagt er nüchtern.

Der Zusammenhalt im Einzelhandel sei spürbar

Er lobt vor allem das Stadtmarketing und den Zusammenhalt im Einzelhandel über die Lockdown-Zeit. Auch die Memminger Ortsvorsitzende des Handelsverbandes, Mechthild Feldmeier, bestätigt die Beobachtungen der Einzelhändler. „Viele Kunden sind sehr kaufwillig nach den monatelangen Schließungen. Der Nachholbedarf ist da“, sagt sie. Trotzdem sei die Anzahl der Kunden und die Umsätze noch nicht mit dem Vor-Corona-Niveau zu vergleichen. „Viele Kunden sind vorsichtig. Und gerade die Älteren haben Probleme mit der Maske, das macht das Einkaufen mühsamer.“

Der Stadtmarketing-Verein in Memmingen verlängert Gutschein-Aktion

Zur Unterstützung der Einzelhändler hat der Stadtmarketingverein eine Aktion gestartet. Kunden konnten Wiedereröffnungs-Gutscheine holen und diese bei verschiedenen Einzelhandelspartnern in Memmingen einlösen. „Die Kampagne wurde sehr gut aufgenommen“, sagt Feldmeier. Die Gutscheine seien ausverkauft. Die Aktion ist bis Ende August verlängert. In diesem Zeitraum gibt es Rabatt auf die Gutscheine.

