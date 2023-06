Leser von Gourmet-Magazin wählen Memminger Eisdiele unter die Top-3 in Bayern

Eine Eisdiele am Marktplatz in Memmingen ist von Lesern der Gourmet-Zeitschrift "Falstaff" in die Top-3 der beliebtesten Eisdielen Bayerns gewählt worden.

13.06.2023 | Stand: 23:07 Uhr

Erdbeere, Vanille, Schokolade: Längst müssen Eisdielen mehr bieten als die bekannten Klassiker, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. In die Tüte oder in den Becher kommen immer öfter ausgefallene Kreationen wie "Fenchel-Kokos", "Parmesan-Birne" oder "Erdbeertrauben und Prosecco". Letzteres wählte zumindest die Union der italienischen Speiseeis-Hersteller zur Sorte des Jahres 2023.

Den Geschmack der Eisliebhaber in der Region scheint eine Eisdiele aus Memmingen getroffen zu haben. "Dolcier Pâtisserie & Gelato" am Memminger Marktplatz wurde von den Lesern des Gourmet-Magazins "Falstaff" jetzt unter die Top-3-Eisdielen in Bayern gewählt.

"Falstaff"-Abstimmung: Das sind die beliebtesten Eisdielen Bayerns

Hinter der Gewinner-Eisdiele "fräulein brombeer" aus Vilsbiburg sowie den beiden zweitplatzierten "Das Casa" (Würzburg) und "Eisbrunnen" ( München) belegte "Dolcier" aus Memmingen Platz drei in der Leser-Wahl. Im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben ist sie damit sogar die beliebteste Eisdiele in der Abstimmung.

Auch wenn solche Leser-Votings nicht als repräsentativ gelten: "Falstaff" wird als renommierte Zeitschrift in der Genuss-Szene betrachtet. Es wurde als ältestes und auflagenstärkstes Weinmagazin Österreichs bekannt und beschäftigt sich darüber hinaus mit Kulinarik und Reisen. In Deutschland gibt es 2023 zehn Ausgaben des Gourmet-Magazins, die eine Redaktion in Düsseldorf produziert.

Sie stecken hinter der Eisdiele "Dolcier" im Steuerhaus am Marktplatz Memmingen

In Memmingen freut sich "Dolcier"-Geschäftsführer Benjamin Rau über die Leser-Auszeichnung für seine Eisdiele. Als einen der Gründe nennt er in einer Pressemeldung die "kreativen Rezepturen" seiner Eissorten. So habe es zuletzt eine "Golden Macchiato"-Kreation aus weißer Schokolade, Goldkaramell und Kaffee-Krokant gegeben, die innerhalb weniger Stunden ausverkauft gewesen sei.

Die Familie Rau ist seit geraumer Zeit ein bekannter Name in der Memminger Gastronomie-Szene. 1988 eröffneten Christina-Maria und Marcus Rau in der Falkenpassage das "Café Rau", das zehn Jahre später als "Grand Café Rau" in die Zangmeisterpassage zog und bis 2014 bestehen blieb. Im Anschluss betrieb die Familie das "Hamptons" am Marktplatz, das sie Ende 2022 in neue Hände legte. In unmittelbarer Nachbarschaft im Steuerhaus befindet sich die "Dolcier"-Eisdiele.

