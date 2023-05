Die Eisheiligen abwarten oder jetzt schon pflanzen?

Die Tage vom 12. bis zum 15. Mai gelten für Gärtner als Orientierungsmarke, ab wann draußen gepflanzt werden kann. Muss man wirklich so lange warten?

09.05.2023 | Stand: 18:11 Uhr

„Pflanze nie vor der Kalten Sophie“: So warnt das Sprichwort. Die Kalte Sophie steht für den 15. Mai, den letzten Tag der Eisheiligen. Wenn man aber in der Fußgängerzone schon Menschen in kurzen Hosen Eis schlecken sieht, fällt es schwer, sich vorzustellen, dass es tatsächlich nochmal Frost geben wird.

„Es heißt immer, vor den Eisheiligen sollte man nichts anpflanzen, aber das hat sich durch den Klimawandel ein bisschen verschoben“, meint Herbert Gistl, Vorsitzender des Kleingartenvereins Memmingen. Er selbst hat vergangene Woche all seine Gemüsesetzlinge von der Fensterbank in seinen Schrebergarten gebracht.

Herbert Gistl, Vorsitzender des Kleingartenvereins Memmingen Bild: Verena Kaulfersch

Deutscher Wetterdienst: Immer seltener noch Frost während der Eisheiligen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt Herbert Gistls Beobachtung. Die Bundesbehörde informiert: „In den vergangenen Jahren sind die Eisheiligen oft ganz ausgeblieben. Manchmal kam es zu Kaltlufteinbrüchen bereits Anfang Mai oder seltener erst Ende Mai, wobei Fröste auch dann immer seltener auftraten.“

Das Risiko, dass die Pflänzchen erfrieren, wenn sie jetzt schon nach draußen gepflanzt werden, ist also deutlich geringer, als noch zu Großmutters Zeiten. Viele Experten führen die Veränderungen laut dem DWD auf den Klimawandel zurück.

Tomaten und Gurken im Gewächshaus

Herbert Gistl hat Kohlrabi, Petersilie und Salate ins Freie gepflanzt, Tomaten und Gurken wachsen bei dem 72-Jährigen vorsichtshalber im Gewächshaus. Sie kommen ursprünglich aus südlicheren Ländern und sind deshalb gegen Kälte nicht so abgehärtet wie heimisches Gemüse. „Gerade Gurken sind sehr empfindlich“, sagt der Hobbygärtner.

Salat kann jetzt schon draußen gepflanzt werden. Er übersteht auch ein paar kältere Nächte. Bild: Uwe Bolten

Blumen sind empfindlich gegenüber Kälte

Die einzigen Pflanzen, die Herbert Gistl noch drinnen behält, sind seine Geranien: „Mit Blumen bin ich sehr vorsichtig“, sagt er, „denn die erfrieren wirklich schnell.“

Sollte es doch nochmal frostig werden, hilft es, die Pflanzen mit Vlies abzudecken, das hält sie ein bisschen wärmer. Allerdings sagt der Wetterbericht für die nächsten Tage zwar viel Regen voraus, aber keine Minustemperaturen. Gärtner können ihre Setzlinge also bedenkenlos schon einpflanzen und statt sich Sorgen um die Eisheiligen zu machen, entspannt ein Eis in der Fußgängerzone schlecken.

