Niederlage gegen Saale Bulls: ECDC Memmingen scheidet aus den Playoffs aus

Die Memminger Indians verlieren am Freitagabend Spiel vier des Achtelfinales gegen Halle mit 2:3. Was lief schief?

25.03.2023 | Stand: 11:11 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen ist im Achtelfinale der Play-offs ausgeschieden. Am Freitagabend verloren die Indians vor 3144 Zuschauern gegen die „Saale Bulls“ aus Halle 2:3 (0:1; 1:0; 1:2) und damit die Serie 1:3. Das heißt: Für Memmingen ist die Saison beendet, Halle spielt ab Dienstag im Viertelfinale um die Deutsche Oberliga-Meisterschaft gegen den Deggendorfer SC.

Die Memminger hatten nach dem 0:5 im ersten Spiel und dem 2:10 in Spiel zwei am Dienstag vor allem aufgrund einer überragenden Defensivleistung in Halle Spiel drei mit 3:1 gewonnen – und sich dadurch Spiel vier am rappelvollen Hühnerberg, vor einem rot-weißen Fahnenmeer in der voll besetzten Fankurve, verdient. Auch der ESV Kaufbeuren war an seinem ersten Playoff-Gegner gescheitert.

Die Gäste hingegen wurden mit einem gellenden Pfeifkonzert empfangen. Obwohl am Dienstag nur rund 30 ECDC-Fans mit im rund 500 Kilometer entfernten Halle an der Saale dabei sein konnten, hatten viele Anhänger bei SpradeTV gesehen, wie bei den „Saale Bulls“ in der Schlussphase des dritten Spiels die Nerven blank lagen. Tiefpunkt war dabei der Stockcheck von Tatu Vihavainen in den Nackenbereich von ECDC-Verteidiger Maximilian Menner. Der Finne wurde deswegen für vier Spiele gesperrt – und fehlte seinem Team am Freitagabend am Hühnerberg.

Halle geht in der 13. Minute 1:0 in Führung

Die Memminger wurden bereits vor dem Spiel enthusiastisch gefeiert und angefeuert. Bis zur 13. Minute sahen die Zuschauer schon ein rassiges, hartes und schnelles Spiel – obwohl keine Tore fielen. Doch dann passte Gäste-Verteidiger Vojtech Suchomer auf seinen Stürmer Niklas Hildebrand. Und der erzielte – mitten in einer Sturm- und Drangphase der Memminger – das 1:0 für die Gäste. Das Spiel wurde in der Folge ruppiger. Es blieb allerdings bei der knappen Führung des Mitteldeutschen Eishockey-Clubs (MEC), der vor der Niederlage gegen die Indians im dritten Spiel in elf Partien siegreich war.

Die Memminger finden ein Mittel: Kittel

Im zweiten Spielabschnitt nahm Memmingens Coach Daniel Huhn bereits nach knapp zwei Minuten eine ungewöhnlich frühe Auszeit. Wohl deswegen, weil die „Bulls“ wie die Feuerwehr aus der Kabine gekommen waren. In der Folge erspielten sich die Indians mehrere hochkarätige Chancen, die allerdings nicht zum Erfolg führten. Doch auch der MEC hatte mehrere Hochkaräter auf der Kelle, scheiterte jedoch am erneut überragend haltenden Marco Eisenhut.

Und auch im Angriff fanden die Indians nun ein Mittel: Kittel. Der Memminger Verteidiger hämmerte in der 35. Minute die Scheibe von der blauen Linie aus zum stürmisch gefeierten 1:1 in die Maschen des von Timo Herden gehüteten Gäste-Tors. Nach einem erneut dramatischen Drittel und beim Stand von 1:1 nach 40 Minuten war klar: Das Motto im Schlussdurchgang konnte nur lauten: Fire on ice!

Auch ein sechster Feldspieler bringt Memmingen nichts mehr

Und so kam es dann auch: In der 45. Minuten gingen die Gäste zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung. Torschütze war Thomas Merl. Für ihn aufgelegt hatte Patrick Schmid. Kurz darauf scheiterte ECDC-Stürmer Jaro Hafenrichter zum zweiten Mal an diesem Abend im Alleingang an Goalie Herden. Nach dem 2:1 für die Gäste kämpften beide Teams verbissen um jede Scheibe. Die Indians drängten mit aller Macht auf den Ausgleich. Und erzielten ihn: In der 52. Minute glich Pascal Dopatka zum 2:2 aus.

Assistenten waren Marcus Marsall und "Kiste" Kasten. Vier Minuten vor dem Ende brachte Marius Demmler sein Team zum dritten Mal in Führung. Viel Zeit blieb den Indians nun nicht mehr. Coach Huhn nahm Goalie Eisenhut vom Eis, um einen sechsten Feldspieler bringen zu können. Doch auch das brachte nichts mehr ein. Die Spielzeit 2022/23 ist für den Vizemeister der Vorsaison nach dem Achtelfinale beendet. Noch lange nach Spielschluss feierte die Memminger Fankurve ihr Team.