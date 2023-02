Eishockey aktuell: Der ECDC Memmingen schlägt Füssen

Eishockey-Oberliga: Der ECDC Memmingen gewinnt das Allgäu-Derby gegen den EV Füssen 5:1. Welche Auswirkungen das auf den Kampf um Platz sechs hat.

12.02.2023 | Stand: 20:12 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat am Sonntagabend vor 1737 Zuschauern den EV Füssen 5:1 (2:0; 3:1; 0:0) bezwungen. Da der EC Peiting zuhause 1:7 gegen Weiden verlor, steht der ECDC nun auf Platz sechs. Dieser berechtigt zur direkten Play-off-Teilnahme.

Die Indians konnten gegen Füssen erneut nur mit drei Angriffsreihen auflaufen und mussten neben den Förderlizenspielern aus Ravensburg auch wieder auf Verteidiger Sven Schirrmacher und Angreifer Donat Peter (beide verletzt) verzichten – und auch auf Petr Pohl. Der war schon am Freitagabend bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Peiting nicht mehr im Memminger Aufgebot gestanden.

Das Fachblatt Eishockey News meldete am Samstag, dass der Topstürmer der Indians zu den „Eisbären“ Regensburg in die DEL2 wechsle. Das haben bislang weder Memmingen noch Regensburg öffentlich bestätigt. Nach sicheren Informationen unserer Sportredaktion ist am Montag um 18 Uhr mit einem offiziellen Statement der beteiligten Vereine zu rechnen.

Das Memminger Eigengewächs Milan Pfalzer wird für 350 Spiele geehrt

Erstes Drittel: Bevor’s überhaupt losging, wurde das Memminger Eigengewächs Milan Pfalzer für 350 Spiele im Trikot der Memminger Indians geehrt. Im Tor vertraute ECDC-Trainer Daniel Huhn wiederum auf Leon Meder. Der war auch schon in Peiting nach zwei Spielminuten für Marco Eisenhut aufs Eis gekommen, als die Indians nach einem Fehlstart früh 0:2 hinten lagen. Stürmer Maxim Mastic musste gegen Füssen in der Verteidigung aushelfen. Der Tabellensiebte aus der Maustadt und der Achte aus dem Ostallgäu (Tabellenstand vor dem Spiel) lieferten sich gleich einen munteren Schlagabtausch. In der 15. Minute gingen die Indians nach einem schnellen Turnover „drei auf eins“. Diese Chance ließen sie sich nicht nehmen und gingen durch Sergei Topol 1:0 in Führung. Zwei Minuten später drückte Pascal Dopatka per Bauerntrick die Scheibe an EVF-Goalie Benedikt Hötzinger vorbei zum 2:0 ins Füssener Gehäuse. Die ersten 20 Minuten gingen – nicht nur nach Toren – klar an die Gastgeber.

Auch die zweiten 20 Minuten gehen deutlich an den ECDC Memmingen

Zweites Drittel: Sechs Minuten waren gespielt, da verkürzten die Gäste durch Tim Flammann auf 1:2. In der 28. Minute antworteten die Hausherren: Marcus Marsall bugsierte die Scheibe entschlossen über die Füssener Torlinie. Es stand 3:1. Matej Pekr legte kurz darauf zum 4:1 nach. Die Füssener und ihr Anhang wollten eine Abseitsstellung gesehen haben. Doch die Schiedsrichter gaben das Tor. Und weiter ging’s: In der 32. Minute passte „Jaro“ Hafenrichter scharf vors Tor. Dominik Meisinger hielt den Schläger hin, 5:1. Auszeit Füssen. Es blieb aber bei der deutlichen Führung. Auch die zweiten 20 Minuten gingen deutlich an den ECDC Memmingen.

Im Schlussdurchgang hat der ECDC nicht mehr viel Arbeit

Drittes Drittel: Im Schlussdurchgang mussten die Memminger keine Schwerstarbeit mehr verrichten, um die klare Führung zu verteidigen. Sie waren weiter klar die Herren im Hause Hühnerberg und hielten den Vier-Tore-Vorsprung bis zur Schlusssirene.

Die Indians haben in der Hauptrunde noch sechs Spiele. Weiter geht’s für sie am Freitag ab 20 Uhr beim SC Riessersee. Am kommenden Sonntag empfangen sie ab 18 Uhr den Höchstadter EC.