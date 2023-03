Eishockey aktuell: Der ECDC Memmingen startet mit Sieg in die Pre-Playoffs

Der Eishockey-Oberligist aus Memmingen gewinnt Spiel eins der Serie gegen Bad Tölz 6:3. Wie es nun für die Indians weitergeht.

07.03.2023 | Stand: 21:52 Uhr

Der ECDC Memmingen hat das erste Spiel in den Pre-Playoffs der Eishockey-Oberliga Süd gewonnen. Am Dienstagabend schlugen die überlegenen Indians vor 1285 Zuschauern die „Löwen“ aus Bad Tölz 6:3 (2:0; 4:1; 0:2). Das bedeutet: Wenn sie am Freitag ab 19.30 Uhr in Bad Tölz in der „Best-of-three“-Serie auch das zweite Spiel gewinnen, stehen sie im Achtelfinale der Oberliga-Meisterschaft.

Dort warten bereits die „Saale Bulls“ aus Halle, der Zweite der Hauptrunde der Oberliga Nord. Sollten die Indians das Achtelfinale erreichen, dann würde dieses am Freitag, 17. März, mit Spiel eins in Halle für sie beginnen. Ab dem Achtelfinale wird in den Play-offs im Modus „Best of five“ gespielt. Das heißt: Hier sind nun drei Siege zum Weiterkommen nötig.

Das Fachblatt Eishockey News hatte vor dem Beginn der Serie prognostiziert, dass sich die Indians in zwei Spielen klar durchsetzen würden. Nun, ja: Das könnte hinhauen. Vorausgesetzt, die Indians machen am Freitag in Tölz so weiter. Wenn sie das machen, haben die „Löwen“ ab Samstag Sommerpause.

Nach 17 Sekunden geht der ECDC Memmingen in Führung

Erstes Drittel: Memmingens

Schlitzohr Andrew Johnston sorgt früh für das 3:0 für Memmingen

Zweites Drittel: Auch im zweiten Durchgang fackelten die Gastgeber nicht lange: Bereits nach knapp zwei Minuten besorgte Johnston im Powerplay das 3:0. Schlitzohrig hatte er die Scheibe scharf vors Tölzer Tor gepasst. Dort prallte sie im Gewühl ab – und hüpfte ins Tor. „Wir können’s in Überzahl. Wir können’s aber auch in Unterzahl“: Das demonstrierten die Indians wenig später, als Milan Pfalzer einen Alleingang abgezockt zum 4:0 abschloss. Ziemlich genau die Hälfte der Spielzeit war absolviert, als Donat Peter den Spielstand auf 5:0 stellte. Ihr erstes Erfolgserlebnis des Abends feierten die Tölzer in Spielminute 33, als ihr Topscorer Tyler Ward sein Saisontor Nummer 34 erzielte. Es stand 5:1. Aber nicht lang: In der 38. Minute stellte „Kiste“ Kasten in Überzahl den alten Abstand her. Beim Stand von 6:1 ging’s zum zweiten Mal in die Kabinen – für die nach wie vor dominierenden Gastgeber und die nach wie vor chancenlosen Gäste.

Im letzten Drittel wittert Bad Tölz kurz Morgenluft

Drittes Drittel: Hier gab es zunächst keinerlei Anzeichen, dass die Tölzer in den ersten 40 Minuten nur Spaß gemacht hatten. Dennoch hübschten sie den Spielstand in der 47. Minute zum 2:6 aus ihrer Sicht auf. Torschütze war Erik Gollenbeck. In der 50. Minute legten sie durch Anton Engel gar das 3:6 nach und schienen nun plötzlich Morgenluft zu wittern. Doch es war nur ein kurzer, zarter Hauch, der rasch wieder verweht war. Die Indians konzentrierten sich wieder und tüteten den nie ernsthaft gefährdeten Erfolg ein.

Gegen die „Löwen“ hatten die Memminger in dieser Saison bereits vor dem ersten Pre-Playoff-Spiel eine recht gute Bilanz vorzuweisen: In der Hauptrunde gewannen sie drei von vier Vergleichen (6:2; 5:2; 4:3 nach Penaltyschießen). Lediglich im ersten Aufeinandertreffen zogen die Indians Ende September beim 2:5 den Kürzeren.