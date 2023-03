Eishockey aktuell: ECDC-Frauen gehen in der Finalserie 1:0 in Führung

Die Memminger Eishockey-Frauen gewinnen das erste Spiel um die Deutsche Meisterschaft gegen die „Mad Dogs“ Mannheim 5:1. Wie es nun für sie weitergeht.

11.03.2023 | Stand: 18:34 Uhr

Das geht ja schon gut los: Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind mit einem souveränen Sieg in die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gestartet. Am Samstagnachmittag schlugen sie vor 1097 Zuschauern die „Mad Dogs“ aus Mannheim 5:1 (1:0; 2:0; 2:1). Weiter geht’s am Sonntag ab 12.30 Uhr am Memminger Hühnerberg mit dem zweiten Spiel der Finalserie.

Nach der Nationalhymne, live gesungen von Stefanie Schmidt, und dem Eröffnungsbully durch den designierten Memminger Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, der sein Amt am 21. März antritt, ging’s los: die Memmingerinnen mit recht langer Bank (18 Feldspielerinnen und zwei Goalies), die Mannheimerinnen mit gerade einmal 14 plus zwei. Memmingens Trainer Waldemar Dietrich musste lediglich auf Mandy Dibowski und Kim Bürge verzichten.

Laura Kluge bringt Memmingen früh in Führung

Erstes Drittel: Das Memminger Tor hütete Lilly Uhrmann, das der Gäste Jessica Ekrt. Und die war bereits in der sechsten Minute erstmals geschlagen. Nach schöner Vorlage von Carina Strobel zog ihre Nationalmannschaftskollegin Laura Kluge hart ab – und es stand früh 1:0 für die Memmingerinnen. Sie untermauerten also gleich von Anfang an auf dem Eis, was überall in der Halle auf Plakaten zu lesen stand, nämlich: „Wir wollen den Titel zurück!“ Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison scheiterten die Indians-Frauen in der Finalserie am ERC Ingolstadt. Die Ingolstädterinnen wiederum zogen in dieser Spielzeit im Halbfinale gegen Mannheim den Kürzeren, während sich Memmingen gegen Planegg durchsetzte. Zurück zum ersten Finalspiel: Nach der frühen Führung machten die Indians-Frauen weiter gehörig Druck. Die Mannheimerinnen kamen nur selten dazu, die Eisfläche außerhalb ihrer Verteidigungszone zu erkunden. Dennoch standen sie dort sehr kompakt. Deswegen ging es beim Stand von 1:0 auch erstmals in die Kabinen.

Kluge erhöht auf 2:0 für den ECDC Memmingen

Zweites Drittel: In der vergangenen Woche hatte ECDC-Kapitänin Daria Gleißner über Laura Kluge gesagt, sie sei eine Spielerin, die den Unterschied ausmache. Das war kein bisschen übertrieben: Im zweiten Durchgang waren wiederum sechs Minuten gespielt, wiederum zog Kluge hart ab, wiederum klingelte es im Mannheimer Kasten. Es stand 2:0 für die Vizemeisterinnen der Vorsaison. In der Folge agierten die „Mad Dogs“ offensiv aktiver. Dennoch waren es die Hausherrinnen, die in der 36. Minute das nächste Tor erzielten: US-Amerikanerin Theresa Knutson traf nach Vorarbeit von Andrea Lanzl zum 3:0 für Memmingen.

Doppelschlag: Zunächst trifft Antje Sabautzki für Memmingen, dann legt sie für Ronja Hark auf