Eishockey aktuell: ECDC-Frauen gewinnen Spiel um Platz drei

Frauen-Team der Memminger Indians schlägt beim Finalturnier um den EWHL-Supercup HC SKP Bratislava aus der Slowakei 4:1.

29.01.2023 | Stand: 14:31 Uhr

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen haben beim Finalturnier des europäischen Pokalwettbewerbs Platz drei belegt. Das Bundesliga-Team der Indians besiegte am frühen Sonntagnachmittag in der Memminger Eissporthalle HC SKP Bratislava 4:1 (1:0; 1:1; 2:0). Die Tore für Memmingen erzielten Theresa Knutson, Sonja Weidenfelder, Andrea Lanzl und Julia Männlein.

Das Finale des europäischen Pokalwettbewerbs bestreiten ab 15.15 Uhr KMH Budapest und der Stadtrivale MAC. Das Ergebnis dieser Partie erfahren Sie unmittelbar nach Spielende gegen 17.15 Uhr an dieser Stelle.

Im Halbfinale unterlagen die Memmingerinnen am Samstagabend KMH Budapest mit 3:6. MAC Budapest setzte sich mit 3:1 gegen Bratislava durch.

Theresa Knutson erzielt das 1:0 für den ECDC Memmingen

Im Spiel um Platz drei tat sich im ersten Drittel lange Zeit wenig. Dann wurde Theresa Knutson in der 16. Minute von Sonja Weidenfelder auf die Reise geschickt. Sie ging alleine auf und davon und erzielte – wie schon im Halbfinale – das 1:0 für Memmingen.

Im zweiten Spielabschnitt tauschten die beiden Spielerinnen die Rollen: Nun bediente Knutson Weidenfelder, die in der 23. Minute aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob. In der 36. Minute schließlich drückte Ema Tothova die Scheibe im Gewühl ins Memminger Tor und verkürzte auf 1:2. Bei diesem Spielstand ging es zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im Schlussabschnitt treffen Andrea Lanzl und Julia Männlein für Memmingen

In den letzten 20 Minuten mussten die 187 Zuschauer bis zur 49. Minute warten, ehe Nationalspielerin Andrea Lanzl den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellte. Nach Vorarbeit von Lanzl erhöhte Julia Männlein fünf Minuten vor dem Spielende auf 4:1. Dabei blieb es. Die Memmingerinnen freuten sich über die Bronzemedaille.