Eishockey aktuell: ECDC-Frauen stehen im Finale um die Deutsche Meisterschaft

5:0-Erfolg im dritten Spiel des Halbfinales. Frauen aus Memmingen entscheiden die Serie gegen Planegg mit 3:0 zu ihren Gunsten. Wie's nun für sie weitergeht.

04.03.2023 | Stand: 18:49 Uhr

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen haben durch einen Sweep (Serie ohne Niederlage) das Finale um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Am frühen Samstagabend gewannen sie vor 272 Zuschauern, unter ihnen auch Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler, das dritte Spiel im Halbfinale gegen den ESC Planegg-Würmtal deutlich und ohne große Mühe 5:0 (3:0; 1:0; 1:0). Der Gegner wird am Wochenende zwischen dem amtierenden Meister ERC Ingolstadt und den „Mad Dogs“ aus Mannheim ermittelt.

Weiter geht’s für die Memminger Frauen am kommenden Wochenende mit der Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft, die wie das Halbfinale im Best-of-five-Modus ausgetragen wird. Das heißt: Wer zuerst drei Spiele gewinnt, ist Meister. Als souveräner Erster der Hauptrunde genießen die Memmingerinnen Heimrecht.

Laura Kluge läuft überraschend für Memmingen auf

Die Indians-Frauen, die die ersten beiden Partien mit 4:3 und 8:2 gewonnen hatten, mussten am Samstag auf Carina Strobel und Julia Männlein verzichten, überraschten ihre Gegnerinnen aber mit einer Spielerin, die lange Zeit verletzt gefehlt hatte und nun wieder auflief: Nationalstürmerin Laura Kluge. Dieser Schachzug von ECDC-Trainer Waldemar Dietrich machte sich bezahlt: Kluge legte in der 14. Minute für Sonja Weidenfelder auf, die das 1:0 für Memmingen erzielte. In eigener Unterzahl bediente Kluge zwei Minuten später Anne Bartsch, die auf 2:0 erhöhte. Im Zwei-Minuten-Takt ging’s weiter: In der 18. Spielminute legte Antje Sabautzki das 3:0 nach. Dabei blieb’s bis zur ersten Pausensirene.

Im zweiten Drittel gelingt Memmingen der zweite Treffer in Unterzahl

Im zweiten Durchgang gelang den Indians-Frauen der zweite Shorthander (Treffer in Unterzahl) in dieser Partie: In der 28. Minute stellte Alyssa Hulst durch einen strammen Schuss unter die Latte auf 4:0. Nationaltorhüterin Franziska Albl im Planegger Tor hatte erneut das Nachsehen – wie auch ihr ganzes Team, das nach 40 Minuten mit 0:4 zurücklag.

Andrea Lanzl erhöht in der 48. Minute auf 5:0 für Memmingen

In den letzten 20 Minuten spielten die Indians-Frauen ihre Überlegenheit weiter aus und gingen in der 48. Minute durch Andrea Lanzl gar mit 5:0 in Führung. Das war's. Shutout (Spiel ohne Gegentor) für Emma Schweiger im Memminger Tor, Finale für die ganze Mannschaft. Der Rest war Jubel.

Die ECDC-Frauen haben in dieser Saison bereits das Finale im Pokalwettbewerb erreicht, in dem sie allerdings Ingolstadt 0:3 unterlagen. Beim Finalturnier des europäischen EWHL-Supercups belegten die Memmingerinnen Rang drei.

Weiter geht’s für die Memminger Frauen, die bislang dreimal Deutsche Meisterinnen waren, mit der Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft. Das erste Spiel findet am Samstag, 11. März, ab 16.45 Uhr in Memmingen statt. Der Finalgegner der Memmingerinnen wird am Wochenende im anderen Halbfinale zwischen dem ERC Ingolstadt und den „Mad Dogs“ aus Mannheim ermittelt.