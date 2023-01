Eishockey aktuell: ECDC-Frauen verlieren 3:6 gegen KMH Budapest

Die Frauen des ECDC Memmingen scheitern im Halbfinale des europäischen Pokalwettbewerbs gegen KMH Budapest. Wie's am Sonntag weitergeht.

28.01.2023 | Stand: 19:21 Uhr

Die Eishockey-Frauen der Memminger Indians haben am frühen Samstagabend das Halbfinale im EWHL-Supercup gegen KMH Budapest 3:6 (1:0; 1:4; 1:2) verloren. Nach der 0:3-Niederlage gegen den ERC Ingolstadt im Finale des deutschen Pokalwettbewerbs mussten sie sich also innerhalb von einer Woche von ihrer zweiten Titelhoffnung verabschieden. Am Sonntag spielen sie nun ab 12.15 Uhr um Bronze. Der Gegner wird am späten Samstagabend zwischen MAC Budapest und SKP Bratislava ermittelt.

Auch Nationaltrainer Thomas Schädler schaut zu

Unter den Augen von 632 Zuschauern (Quelle: ECDC), darunter Frauen-Nationaltrainer Thomas Schädler, gingen die Memmingerinnen in der achten Spielminute mit 1:0 in Führung. Theresa Knutson zog nach Vorarbeit von Alyssa Hulst flach ab. Gegen ihren platzierten Schuss war KMH-Torhüterin Zsófia Tóth machtlos. Da sowohl Tóth als auch Memmingens Torfrau Emma Schweiger in der Folge alles parierten, was auf ihr Tor kam, ging es bei diesem Stand auch zum ersten Mal in die Kabinen. Die Zuschauer hatten bis dahin ein flottes Spiel gesehen. Memmingens Coach Waldemar Dietrich hatte 19 Spielerinnen zur Verfügung, bei den Ungarinnen standen 18 Namen auf dem Spielberichtsbogen.

Im zweiten Drittel gleicht Lena Kartheininger aus

Im zweiten Abschnitt schlugen die Ungarinnen schnell zurück: Es waren gerade einmal 52 Sekunden gespielt, da erzielte Alexandra Huszák in Überzahl den Ausgleich. In der 29. Minute brachte sie ihr Team durch ihren zweiten Treffer sogar mit 2:1 in Führung. Vier Minuten später glich Lena Kartheininger das Spiel aus. Die Ungarinnen antworteten in der 36. Minute: Madeline Leidt erzielte das 3:2 für Budapest. Doch damit nicht genug: In der 38. Minute machte auch Leidt ihr zweites Tor. Durch diesen Shorthander (Tor in Unterzahl) hieß es 4:2 für die Frauen aus Budapest.

Im dritten Durchgang wurde es nicht besser für die Memminger Frauen: In der 44. Minute stellte Leidt durch ihren dritten Treffer an diesem Abend auf 5:2 für Budapest. Doch die ECDC-Frauen gaben nicht auf: Anne Bartsch verkürzte in der 49. Minute auf 3:5. Nun war klar: Es würde eine heiße Schlussphase geben. Die Memmingerinnen versuchten nochmals alles, doch ihre Gegnerinnen retteten ihren Vorsprung über die Zeit. Lucia Haluskova beseitigte durch ihr "Empty net goal" (Treffer ins leere Tor) in der 59. Minute letzte Zweifel. Damit stand fest: Die Indians-Frauen spielen nach dem 3:6 am Sonntag um Bronze, KMH Budapest um Gold.

Die Frauen des ECDC hatten sich als Gruppenerste qualifiziert

Das Finalturnier des europäischen Pokalwettbewerbs wird an diesem Wochenende erstmals in Deutschland ausgetragen – in der Eissporthalle am Memminger Hühnerberg.

Die Memminger Frauen hatten sich als Gruppenerste der Vorrunde für dieses Finalturnier qualifiziert. Der Wettbewerb wurde in der Spielzeit 2011/12 erstmals ausgetragen. Seit der Saison 2012/13 waren die Memminger Frauen immer dabei. Mit zwei Unterbrechungen wegen Corona also insgesamt neunmal. In der Saison 2016/17 gewannen sie den Pokal zum ersten und bislang einzigen Mal.

Der „Kanadai Magyar Hokiklub“ (KMH) Budapest ist ein ungarischer Eishockey-Verein. Er wurde im Jahr 2006 gegründet und betreibt vor allem mehrere Kinder- und Jugendmannschaften und zudem eine Fraueneishockey-Mannschaft, die seit der Saison 2012/13 in der multinationalen EWHL spielt. Ebenso nahm die U18-Mannschaft in der Saison 2015/16 an der „Erste Bank Juniors League“ teil.

Seit 2018 nimmt der Club an der „Erste Liga“ teil. Das ist ein 2008 gegründeter südosteuropäischer Eishockey-Wettbewerb für Mannschaften aus Ungarn und Rumänien.