Eishockey aktuell: Erste Saisonniederlage für die ECDC-Frauen

Eishockey-Bundesliga: Nach dem 3:1-Erfolg in Ingolstadt unterliegt die Frauen-Mannschaft des ECDC Memmingen den „Pantherinnen“ zuhause 1:3.

08.10.2023 | Stand: 20:33 Uhr

Die Eishockey-Frauen der Memminger Indians haben ihr erstes Heimspiel in dieser Saison gegen den ERC Ingolstadt 1:3 (1:1; 0:1; 0:1) verloren. Nach drei Siegen zum Saisonauftakt war das gleichzeitig die erste Saisonniederlage für den amtierenden Deutschen Eishockey-Meister der Frauen aus der Maustadt.

Nachdem am Samstagabend in Ingolstadt Sandra Abstreiter das Memminger Tor gehütet hatte, vertraute ECDC-Coach Waldemar Dietrich am Sonntagabend am Memminger Hühnerberg auf Lilly Uhrmann. Im Gegensatz zum ersten Spiel des Wochenendes gingen in der zweiten Partie unter den Augen von Bundestrainerin Franziska Busch die „Pantherinnen“ in Führung. Petra Pavuk, die bereits am Samstag den Ehrentreffer für Ingolstadt erzielt hatte, war für die Gäste in Überzahl nun erneut erfolgreich. Es dauerte schließlich bis zur 18. Spielminute, ehe Memmingens Neuzugang Jule Schiefer (früher Ingolstadt) zum 1:1 ausglich. Bei diesem Spielstand ging es auch zum ersten Mal in die Kabinen.

Im zweiten Drittel Memmingen beginnt Memmingen in Überzahl

Die zweiten zwanzig Minuten mussten die Gäste in Unterzahl beginnen. Sie waren zu spät aufs Eis zurückgekehrt und erhielten dafür eine Bankstrafe wegen Spielverzögerung. Die Gastgeberinnen konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. In einer intensiv geführten Partie mit Chancen hüben wie drüben neutralisierten sich beide Teams lange Zeit. Doch in der 38. Minute traf Pavuk zum zweiten Mal im Powerplay. Es stand 2:1 für die „Pantherinnen“ – auch nach 40 Minuten.

Im Schlussdurchgang will der Ausgleich einfach nicht fallen

Im Schlussdurchgang drückten die Indians-Frauen weiter mit Macht auf das wiederum von Lisa Hemmerle gehütete Gäste-Tor. Doch der verdiente Ausgleich in dieser auf Augenhöhe geführten Partie wollte einfach nicht fallen. Und dann kam es, wie es so oft kommt in solchen Situationen: Memmingens Coach Dietrich nahm eine Auszeit und seine Torfrau vom Eis. Und die Ingolstädterinnen trafen 27 Sekunden vor der Schlusssirene durch Sara Kaneppele zum entscheidenden 3:1. Damit war die erste Niederlage der Saison für die Memmingerinnen perfekt.

Das Spiel in Ingolstadt beginnt erst um 20.15 Uhr

Der amtierende Deutsche Meister aus der Maustadt hatte zum Saisonauftakt drei Auswärtsspiele zu bestreiten – und hatte alle drei zu seinen Gunsten entschieden. Einem 7:0 und 3:0 in Bergkamen folgte am Samstagabend ein 3:1 (0:0; 2:0; 1:1)-Erfolg in Ingolstadt. Zu ungewohnt später Stunde, ab 20.15 Uhr, mussten die ECDC-Frauen in Ingolstadt antreten. Für die Frauen aus Oberbayern war es das erste Spiel in der neuen Saison der Eishockey-Bundesliga der Frauen (DFEL). Die Begegnung in Ingolstadt war das erwartete Spitzenspiel. Beide Teams gingen vor 105 Zuschauern hohes Tempo, und es war ein spannender Abend. In den ersten zehn Minuten hatten die Gastgeberinnen einen optischen Vorteil. Danach aber kamen die Allgäuerinnen immer besser ins Spiel. Die Angriffsversuche beider Teams fanden jedoch in den ersten zwanzig Minuten bei Lisa Hemmerle (Ingolstadt) beziehungsweise Sandra Abstreiter (Memmingen) im Tor jeweils ihre Meisterin.

Im Mittelabschnitt bestimmt Memmingen das Spielgeschehen

Im Mittelabschnitt klingelte es dann zum ersten Mal im Kasten der „Pantherinnen“. Andrea Lanzl reagierte schneller als Ingolstadts Torfrau Lisa Hemmerle und drückte einen Nachschuss von Ronja Hark über die Linie. Knapp sieben Minuten später fiel dann das 2:0 für die Maustädterinnen. Diesmal machte es Verteidigerin Ronja Hark selber und platzierte die Scheibe unter der Querlatte. Die Gäste aus dem Allgäu bestimmten nun das Spielgeschehen und ließen nur selten gefährliche Szenen vor dem eigenen Tor zu.

Die Vorentscheidung zugunsten des amtierenden Meisters fiel dann Mitte des Schlussdrittels: Carina Strobel zog von der blauen Linie ab, und Jule Schiefer fälschte die Scheibe unhaltbar zum 3:0 ab. Am Auswärtssieg der Memmingerinnen änderte auch der 1:3-Überzahltreffer der „Pantherinnen“ durch die Ungarin Petra Pavuk vier Minuten vor der Schlusssirene nichts mehr.