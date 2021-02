Zweimal Hochspannung: In beiden Partien fällt die Entscheidung in letzter Sekunde. Einmal freuen sich die ECDC-Frauen, einmal Planegg.

10.01.2021 | Stand: 16:17 Uhr

Zweimal Hochspannung bis zum Schluss: Das boten die Frauen des ECDC Memmingen und ihre Dauerrivalinnen aus Planegg am Wochenende. Spiel eins entschieden die Indians-Frauen am Samstag in der letzten Sekunde der Verlängerung mit 2:1 zu ihren Gunsten. Das zweite Spiel am Sonntag in Memmingen stand ebenfalls bis zum Ende auf Messers Schneide. Diesmal behielten die „Penguins“ mit 2:0 die Oberhand.