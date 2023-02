Für die Frauen des ECDC Memmingen wird es ernst

Die Frauen der Memminger Indians starten in der Eishockey-Bundesliga am Samstag in die Play-offs. Gegner ist Planegg. Schon einen Tag später folgt Spiel zwei.

24.02.2023 | Stand: 14:11 Uhr

Die Wochen der Wahrheit liegen vor den Eishockeyfrauen der Memminger Indians. Nach einer überzeugenden Hauptrunde stehen jetzt die Play-offs in der Eishockey-Bundesliga an. Im Halbfinale treffen die Maustädterinnen im Modus „Best-of-5“ auf den ESC Planegg. Als Hauptrundenmeister haben die ECDC Frauen zunächst am Samstag um 16.45 Uhr Heimrecht, einen Tag später müssen sie bereits um 11 Uhr zum Rückspiel auswärts in Miesbach ran.

Frauen des ECDC Memmingen haben bislang alle fünf Spiele gegen die "Penguins" gewonnen

Die Erfolge in der Hauptrunde zählen jedoch ab jetzt nichts mehr, ebenso die Tatsache, dass die Indians alle fünf bisherigen Partien gegen die „Penguins“ für sich entscheiden konnten. Halbfinalgegner Planegg hatte bis zur Weihnachtspause mit enormen Verletzungssorgen zu kämpfen und sicherte sich so erst am vergangenen Wochenende Platz vier und damit die Play-off-Teilnahme. Mittlerweile ist der Kader der Oberbayern jedoch wieder vollständig, zuletzt konnte der Gegner der Memmingerinnen mit vier Sturmreihen in Berlin antreten. Auch an Erfahrung mangelt es wahrlich nicht. Katrin Lehmann, Mona Pink und Sybille Kretschmar spielen allesamt schon zwei Jahrzehnte im Frauenbereich. Dazu hat Planegg mit Julia Zorn, Kerstin Spielberger und Franziska Feldmeier drei deutsche Topstürmerinnen im Kader. Im Tor steht Nationaltorhüterin Franziska Albl, die auch für die Indians schon ihre Schlittschuhe geschnürt hat.

Team hofft auf Einsatz von Luisa Bottner

Der ECDC Memmingen musste in den letzten Begegnungen neben der langzeitverletzten Laura Kluge auch auf die Stürmerinnen Marina Swikull und Luisa Bottner verzichten. Bei Letzterer besteht Hoffnung, dass sie bis zum Wochenende wieder einsatzfähig sein wird.

Das Spiel am Samstag beginnt um 16.45 Uhr und damit 30 Minuten früher als üblich. Hintergrund ist, dass es in den Halbfinalspielen im Falle eines Unentschiedens nach 60 Spielminuten ein weiteres „viertes Drittel“ über 20 Minuten gibt. Hier wird im Modus fünf gegen fünf gespielt, wobei der erste erzielte Treffer die Partie beendet. In der zweiten Halbfinalbegegnung trifft am Wochenende der ERC Ingolstadt auf die Mannheimer Mad Dogs. „Unser nächstes Ziel ist das Play-off Finale“, erklärt Waldemar Dietrich. „Dafür haben wir seit Mai letzten Jahres gemeinsam gearbeitet. Es wird sicherlich nicht einfach, aber ich glaube an meine Mannschaft“, so der Coach des ECDC.