Eishockey-Bundesliga: Indians-Frauen empfangen Berlin

Die ECDC-Frauen spielen zweimal gegen die „Eisbären Juniors“ aus Berlin. Warum die Partien als Generalprobe für das Finalturnier gelten.

04.03.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Die Generalprobe steht an: Eine Woche vor dem mit Spannung erwarteten Finalturnier in Füssen um die Deutsche Meisterschaft (13./14. März) empfangen die Eishockey-Frauen der Memminger Indians die „Eisbären Juniors“ aus Berlin. Spielbeginn am heimischen Hühnerberg ist am Samstag um 16 Uhr beziehungsweise am Sonntag um 12 Uhr.

Die Frauen des ECDC stehen als Tabellendritte fest

Für beide Teams steht die Platzierung nach der Hauptrunde bereits fest, sodass die Generalprobe ohne jeglichen Druck stattfinden kann. Die Indians-Frauen nutzten zuletzt das spielfreie Wochenende, um Blessuren einiger Spielerinnen auszukurieren. In dieser Woche galt die ganze Konzentration dem nächsten Gegner, Berlin, und der Vorbereitung auf das Finalturnier eine Woche später. Schon seit einigen Spieltagen stehen die Memmingerinnen als Tabellendritte der Hauptrunde fest. Ganz im Gegensatz zu den Eisbären aus der Bundeshauptstadt, die sich erst am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen gegen Mannheim (5:4 beziehungsweise 6:0) das Ticket für die „Final Four“ gesichert haben.

Die Berlinerinnen haben sich prominente Verstärkung geholt

Ursprünglich hätten die beide Heimspiele gegen Berlin bereits Mitte Dezember stattfinden sollen. Doch der Gegner meldete damals kurzfristig beide Torfrauen krank und sorgte so für eine Spielverlegung. Mittlerweile haben sich die Eisbären im Sturm prominent verstärkt. Aus der nordamerikanischen NWHL verpflichteten sie die ehemalige Mannheimer Topscorerin Theresa Knutson, die pikanterweise maßgeblichen Anteil daran hatte, dass Berlin im Bundesliga-Schlussspurt die „Mad Dogs“ noch überholen konnte. Bei ihren Auftritten Ende Oktober im Berliner Wellblechpalast unterlagen die Maustädterinnen einmal knapp mit 1:2 und gewannen dann Spiel zwei klar mit 5:1. Seit Jahresbeginn dürfen die Hauptstädterinnen in ihrem eigenen Eisstadion nur noch trainieren, alle Heimspiele mussten sie auswärts austragen.

ECDC-Trainer Tenschert: „Freuen uns auf die letzten Heimspiele“

„Wir freuen uns auf die beiden letzten Heimspiele der Saison“, sagt ECDC-Coach Werner Tenschert. „Berlin wird ein richtig schwerer Gegner, die optimale Vorbereitung für das Finalturnier.“ Ein Auge werden beide Teams auf die anderen Paarungen am Wochenende werfen. Dort treffen Ingolstadt und Planegg ebenfalls zweimal aufeinander und ermitteln den jeweiligen Halbfinalgegner für die Indians sowie die Eisbären. Für beide Spiele am Wochenende sind am Memminger Hühnerberg nach wie vor keine Zuschauer zugelassen.

Über „thefan.fm/memmingen“ bieten die Frauen des ECDC Memmingen einen kostenlosen Livestream im Internet an.

Aktuelles aus der Allgäuer Eishockey-Szene gibt es stets in unserem Newsblog.