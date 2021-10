Eishockey: Der ECDC Memmingen ist weiter spitze

Die Memminger Indians schlagen Deggendorf mit 4:1. Nach dem dritten Saisonsieg stehen sie in der Tabelle weiter ganz oben - und zwar völlig verdient.

15.10.2021 | Stand: 22:20 Uhr

Die Memminger Indians haben am Freitagabend vor 1312 Zuschauern den Deggendorfer SC (DSC) mit 4:1 (3:1; 1:0; 0:0) nach Hause geschickt. Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel der Saison steht der ECDC Memmingen zusammen mit den Blue Devils aus Weiden weiter an der Tabellenspitze der Eishockey-Oberliga Süd.

Es hatte gegen Riessersee in der Vorwoche spektakulär aufgehört, spektakulär fing es gegen Deggendorf gleich wieder an: Nachdem in der achten Minute Kapitän Daniel Huhn (der offizielle Spielbericht sagte: Christopher Kasten) mit Übersicht vor dem Tor zum 1:0 eingelocht hatte, hämmerte Lion Stange (der Spielbericht sagte: Alec Ahlroth) kurz darauf die Scheibe von der blauen Linie aus ins Deggendorfer Tor. Es stand 2:0, der Jubel in der Eissporthalle am Hühnerberg war groß.

Für den DSC geht’s weiter wie im Jahrmarktskarussell

Für den DSC ging es weiter wie in einem Memminger Jahrmarktskarussell: In der 17. Minute zog Petr Pohl nach wunderschöner Vorarbeit direkt zum viel umjubelten 3:0 für die Indians ab. Da nutzte es dem DSC nicht besonders viel, dass zwischen seinen Pfosten ein ehemaliger DEL-Spitzengoalie stand, der auch schon Nationalspieler war: Timo Pielmeier. Der 32-Jährige ist mittlerweile genauso zum Verein seiner Jugend zurückgekehrt wie sein Bruder Thomas. Der DSC-Kapitän ähnelt mit seinen langen Haaren und dem noch längeren Bart NHL-Legende Joe Thornton.

In der 18. Minute sorgte Nicolas Sauer mit seinem Anschlusstreffer zum 1:3 dafür, dass die von Chris Heid trainierten Gäste noch mit einer gewissen Resthoffnung in die Kabine gehen konnten. Heid war früher selber Profi. Er gehörte beispielsweise dem legendären DEL-Team der Augsburger Panther an, das 2010 um ein Haar Deutscher Meister geworden wäre.

David Farny vom ECDC erhält nach einer Schlägerei fünf Strafminuten

Davon war der Deggendorfer SC am Freitagabend meilenweit entfernt: In der 26. Minute erzielte Petr Pohl seinen zweiten Treffer des Abends und stellte den Drei-Tore-Vorsprung der Indians wieder her. 4:1.

In der 28. Minute gaben David Farny vom ECDC und Lukas Miculka vom DSC den Zuschauern Regelkunde: Sie demonstrierten mit ihrem Faustkampf, dass derartige Einlagen seit dieser Saison jeweils mit einer Fünf-Minuten-Strafe für beide Streithähne geahndet werden.

Der Rest des Durchgangs blieb friedlich. Die Indians hielten ihren klaren und völlig verdienten Vorsprung, ohne nochmals die Fäuste auspacken zu müssen.

Im letzten Drittel machen die Indians die Schotten dicht

Im Schlussabschnitt ließen die Waßmiller-Schützlinge zunächst weiter souverän die Scheibe laufen, die Deggendorfer liefen hinterher. Die Memminger brachten zwar vorne keinen mehr rein, machten dafür aber hinten die Schotten dicht. Die Deggendorfer, denen der Ruf eines Spitzenteams vorauseilte, wurden von der ECDC-Fankurve lautstark gefragt: "Ist das alles, was Ihr könnt?"

Den Memminger Indians hingegen scheint in dieser Spielzeit weiterhin alles zu gelingen.

ECDC-Trainer Waßmiller kann erstmals vier Reihen aufbieten

ECDC-Trainer Sergej Waßmiller konnte erstmals in dieser Saison vier Angriffsreihen aufbieten, da der zuletzt kranke Marc Hofmann wieder mitmischte. Außerdem lief Moritz Raab, Leihgabe aus Weißwasser, erstmals in dieser Saison für die Memminger auf. Im Tor vertraute Waßmiller wiederum auf Marco Eisenhut.

Verzichten musste er dagegen neben dem langzeitverletzten Verteidiger Philipp de Paly (Bruch des Sprunggelenks) auch noch auf Stürmer Milan Pfalzer. Der saß stattdessen oben in der Kabine von SpradeTV als Co-Kommentator.

Beide Teams gingen ungeschlagen in das Match. Die Indians waren mit zwei Siegen in die neue Spielzeit gestartet. Einem 5:0 in Lindau ließen sie einen 6:4-Heimsieg gegen den SC Riessersee folgen. Der Deggendorfer SC feierte zum Saisonauftakt zwei Heimsiege, gegen Landsberg und gegen Regensburg.

Für die Indians geht’s am Sonntag beim EV Füssen weiter

Für die Indians geht es am Sonntag um 18 Uhr am Kobelhang in Füssen weiter. Dann steht das erste Derby der Saison gegen den EV Füssen auf dem Programm.

