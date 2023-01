Eishockey: Deutschland-Premiere in Memmingen

Das Finalturnier um den europäischen Supercup findet erstmals in Deutschland statt – und zwar am Memminger Hühnerberg. Wer die Teilnehmer sind.

16.01.2023 | Stand: 16:09 Uhr

Das Finalturnier um den EWHL-Supercup der Eishockey-Frauen wird erstmals auf deutschem Boden ausgetragen – und zwar in Memmingen. Die vier besten Teams des europäischen Pokal-Wettbewerbs treffen am Hühnerberg aufeinander.

Am Samstag, 28. Januar, finden ab 17.15 Uhr beziehungsweise 20.15 Uhr die Halbfinalspiele statt. Am Sonntag, 29. Januar, folgen das Spiel um Platz drei (12.15 Uhr) sowie das Finale (15.15 Uhr).

Die EWHL ist eine internationale Eishockey-Liga

Die „European Women’s Hockey League“ (EWHL) ist eine internationale Liga im Frauen-Eishockey mit Teams aus sechs Nationen. Zusätzlich zum nationalen Ligen-Spielbetrieb wird jährlich mit den jeweiligen Topteams ein „Supercup“ ausgetragen.

Die Frauen des ECDC belegten in der Vorrunden-Gruppe Platz eins

In der Vorrunde dieses Wettbewerbs haben sich die Memminger Eishockey-Frauen, die diesen Wettbewerb in der Saison 2016/17 schon einmal gewonnen haben, gegen die „Austrian Selects“, gegen Aisulu Almaty aus Kasachstan und MAC Budapest durchgesetzt und Platz eins erreicht. In der anderen Gruppe sicherte sich SKP Bratislava die Spitzenposition vor dem zweifachen Supercupsieger Hokiclub KMH Budapest.

Memmingens Teammanager: Wir freuen uns sehr

„Wir freuen uns sehr, so ein hochkarätiges Turnier in Memmingen austragen zu dürfen“, sagt ECDC-Teammanager Peter Gemsjäger. „Mein besonderer Dank gilt dabei allen, die es ermöglicht haben, trotz einer vollbelegten Eissporthalle die benötigten Spieltermine zu realisieren, allen voran der Stadt Memmingen für die Unterstützung.“