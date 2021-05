Eishockey: Donat Peter bleibt bei den Indians

Warum der Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen Peter als „Spieler mit großem Potenzial“ bezeichnet.

19.05.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Nach seiner ersten Saison im Seniorenbereich des ECDC Memmingen bleibt Donat Peter für ein weiteres Jahr am Memminger Hühnerberg. Der junge Offensivakteur bringt nach Angaben des ECDC „einiges an Potenzial mit“, was er bereits in der vergangenen Saison der Eishockey-Oberliga unter Beweis gestellt habe. In der kommenden Spielzeit soll er nun den nächsten Schritt machen.

Der ECDC Memmingen holte ihn aus dem Nachwuchs des Augsburger EV

Verpflichtet wurde Donat Peter vor der vergangenen Saison aus dem Nachwuchsbereich des Augsburger EV. Auf ihn aufmerksam geworden waren die Indians aufgrund seiner herausragenden Leistungen und Scorerwerte in Deutschlands höchster Nachwuchsklasse (DNL). Trotz sehr guter Vorzeichen war der in Budapest (Ungarn) geborene Linksschütze aber einige Zeit außer Gefecht gesetzt. Die erst später eingetroffene deutsche Staatsbürgerschaft verhinderte Einsätze zu Beginn der Saison und erschwerte ihm den Start ins Senioren-Eishockey deutlich.

In der vergangenen Saison war Donat Peter mehrmals verletzt

Trotzdem fand sich der Angreifer dann ziemlich schnell zurecht und zeigte im Laufe der vergangenen Spielzeit immer bessere Leistungen. So gelangen ihm, trotz mehrmaliger verletzungsbedingter Ausfälle, auch die ersten zehn Scorerpunkte im Indianer-Trikot (24 Spiele), denen möglichst viele weitere folgen sollen. Für die Memminger Verantwortlichen um Sportlichen Leiter Sven Müller stand außer Frage: Der talentierte Angreifer, dessen Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen sei, sollte unbedingt gehalten werden.

Trotz anderer Angebote will Peter sich in Memmingen weiterentwickeln

Trotz mehrerer anderer Angebote wird Peter die nächsten Schritte seiner Entwicklung nun auch in der Maustadt gehen. Die Indians hoffen, dass der 1,84 Meter große Stürmer dies möglichst verletzungsfrei tun kann, um sein großes Potenzial ganz entfalten zu können.

