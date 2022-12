Eishockey: ECDC-Frauen beim Finalturnier in Füssen dabei

Die Damen-Mannschaft des ECDC Memmingen schlägt im Viertelfinale Planegg mit 8:0. Dadurch erreicht sie die Endrunde um den Pokal des Deutschen Eishockey-Bundes.

12.12.2022 | Stand: 16:39 Uhr

Die Memminger Eishockey-Frauen stehen im Finalturnier des Pokalwettbewerbs. Die ECDC-Frauen schlugen im Viertelfinale des Pokals des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ihren Bundesliga-Rivalen ESC Planegg deutlich mit 8:0 (2:0; 2:0; 4:0). Das Finalturnier um den DEB-Pokal findet am 21. und 22. Januar in Füssen statt. Die weiteren Teilnehmer sind die Bundesligisten „Mad Dogs“ Mannheim, der ERC Ingolstadt und die „Eisbären Juniors“ Berlin.

Zum Spiel in Planegg: Es war nicht unbedingt die schwerste Aufgabe der Saison für die Allgäuerinnen, die sie im Eisstadion Miesbach zu lösen hatten. Denn die Planegger „Penguins“ konnten gerade einmal zehn Feldspielerinnen aufbieten. Neben den ohnehin zahlreichen Verletzten hatte die Erkältungswelle zugeschlagen und für eine weitere Dezimierung des Kaders der Frauen aus Oberbayern gesorgt.

Wegen einer Krankheitswelle fällt beim ECDC sogar das Training aus

Diese „Welle“ hatte während der Woche auch den Maustädterinnen Kopfzerbrechen bereitet. Am Dienstag zum Beispiel war deswegen das Training sogar komplett ausgefallen. Aber rechtzeitig vor dem Pokal-Viertelfinale meldeten sich die meisten der angeschlagenen Spielerinnen wieder zurück, und die Indians-Frauen konnten mit gut drei Reihen antreten.

Planegg geriet von Beginn an unter Druck – und nach 47 Sekunden zappelte die Scheibe zum ersten Mal in den Maschen. Daria Gleißner hatte Lena Schuster im ESC-Kasten überwunden. In den ersten zwanzig Minuten hielten die Gastgeberinnen noch gut dagegen. Mehr als das 2:0 durch Sonja Weidenfelder (13. Minute) sprang für die Memmingerinnen aber nicht heraus.

Memmingens Torhüterin Emma Schweiger hält ihren Kasten sauber

Im Verlauf des Spiels setzten sich die ECDC-Frauen dann immer besser durch. Vor dem zweiten Seitenwechsel erhöhten Marina Swikull (24.) und Lena Kartheininger (30.) auf 4:0. Im Schlussdrittel schraubten Theresa Knutson mit zwei Treffern (41./50.), Antje Sabautzki (48.) und Ronja Hark (50.) das Ergebnis auf 8:0 in die Höhe. Indians-Torhüterin Emma Schweiger hielt erneut ihren Kasten sauber.

Memmingens Trainer Waldemar Dietrich sagte nach dem Spiel: „Es war ein guter Jahresabschluss für uns. Ich freue mich über acht Tore und sieben verschiedene Torschützinnen. Eigentlich hatten wir auf ein spannenderes Spiel gehofft. Aber mit so vielen Ausfällen beim Gegner war das dann leider nicht möglich. Wir möchten uns ausdrücklich beim ESC Planegg bedanken, dass er trotz des Minikaders das Spiel überhaupt ausgetragen hat.“

Das Spiel der Indians-Frauen gegen Planegg in der Zusammenfassung

Ergebnis: ESC Planegg – ECDC Memmingen Indians 8:0 (2:0; 2:0; 4:0).

Tore: 1:0 (04:44) Antje Sabautzki (Anne Bartsch, Marina Swikull), 0:1 (00:47) Daria Gleißner (Theresa Knutson, Sonja Weidenfelder), 0:2 (12:07) Sonja Weidenfelder (Theresa Knutson, Daria Gleißner), 0:3 (23:55) Marina Swikull (Alyssa Hulst), 0:4 (29:14) Lena Kartheininger (Sonja Weidenfelder, Andra Lanzl; PP1), 0:5 (40:12) Theresa Knutson (Andrea Lanzl, Sonja Weidenfelder), 0:6 (47:03) Antje Sabautzki (Julia Männlein) 0:7 (49:08) Theresa Knutson (Andrea Lanzl, Daria Gleißner), 0:8 (49:37) Ronja Hark (Luisa Bottner, Antje Sabautzki).

Strafminuten: Planegg sechs, Memmingen zehn.

Zuschauer: 40.

Für den ECDC Memmingen spielten gegen Planegg: Tor: Emma Schweiger (60:00), Carina Bartsch – Verteidigung: Daria Gleißner, Carina Strobel, Ronja Hark, Mandy Dibowski, Lena Kartheininger, Anna-Lena Niewollik, Charlott Schaffrath – Angriff: Theresa Knutson, Sonja Weidenfelder, Marina Swikull, Antje Sabautzki, Katharina Häckelsmiller, Alyssa Hulst, Andrea Lanzl, Julia Männlein, Luisa Bottner und Anne Bartsch.

Sechs Nationalspielerinnen des ECDC fliegen nach Schweden

Für die Memminger Mannschaft geht es jetzt in die Weihnachtspause. Die nächsten Bundesliga-Spiele stehen am 7./8. Januar beim EC Bergkamen an. Nur die Kaderspielerinnen müssen auf die Pause noch etwas warten. Für sie geht es in dieser Woche noch zu internationalen Turnieren. Die Frauen-Nationalmannschaft ist bereits am Montag zu einem Fünf-Nationenturnier nach Schweden geflogen. Mit dabei sind sechs Spielerinnen der Indians-Frauen.

Am Dienstag trifft sich die U-18-Nationalmannschaft der Frauen (mit drei Memmingerinnen) zu einem Vier-Nationen-Turnier in Füssen.