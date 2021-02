Eishockey-Oberliga: Die Memminger Indians spielen am Freitag in Regensburg. Auf welche Spieler sie dabei wohl verzichten müssen.

21.01.2021 | Stand: 12:10 Uhr

Angeschlagen zum amtierenden Oberliga-Meister: Das blüht den Memminger Indians in Regensburg. Am Freitagabend geht es für den ECDC Memmingen in die Oberpfalz, zu den „Eisbären“ Regensburg. Beim amtierenden Meister der Eishockey-Oberliga Süd stehen die Indians vor einer äußerst schweren Aufgabe.