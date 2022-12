ECDC Memmingen bestreitet in der Oberliga letztes Heimspiel vor Weihnachten

Die Indians aus Memmingen empfangen am Freitag den EC Peiting nach zwei Auswärtssiegen in Folge mit breiter Brust. Am Sonntag geht es zu Topfavorit Rosenheim.

15.12.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Mit zwei Auswärtssiegen im Rücken geht der ECDC Memmingen in das kommende Wochenende. Am Freitag soll dann auch zuhause der nächste Sieg her. Zu Gast am Hühnerberg ist ab 20 Uhr der EC Peiting. Zwei Tage später geht es bereits um 14 Uhr zum Topteam nach Rosenheim. Tickets für die Heimpartie sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Die Stimmung im Lager des ECDC ist gut: Nach zwei Siegen in Passau und Grafing wollen die Memminger nun auch zuhause punkten. Das Spiel gegen den EC Peiting ist nicht nur die letzte Heimpartie vor den Feiertagen, sondern auch ein Aufeinandertreffen zweier direkter Konkurrenten im Kampf um Platz 6. Dieser ist der letzte Rang, der zur direkten Teilnahme an den Play-offs berechtig. Er wird aktuell von den Oberbayern besetzt. Die Indians wollen sich in den kommenden Wochen Stück für Stück nach oben in der Tabelle kämpfen. So wie es aussieht, werden die Indians dieses Unterfangen am Wochenende mit dem gleichen Kader wie zuletzt angehen. Die beiden Langzeitverletzten Sergei Topol und Jaro Hafenrichter, bei denen ein Comeback langsam näher rückt, befinden sich im Moment noch im individuellen Aufbautraining. Ob ein Einsatz vor Weihnachten bei einem der beiden Akteure möglich ist, wird in stetigem Austausch mit der medizinischen Abteilung abgestimmt.

In der ersten Partie am Hühnerberg behielt der ECDC Memmingen die Oberhand

Beim ECDC Memmingen stehen bisher ein Sieg und eine Niederlage im Saisonvergleich mit dem EC Peiting zu Buche. In der ersten Partie am Hühnerberg behielten die Indians die Oberhand. Vor rund drei Wochen in Peiting gelang dem Gegner dagegen ein 6:4-Erfolg. Am Freitag wollen die Indians die Bilanz zu ihren Gunsten drehen und wichtige Punkte auf die Oberbayern gutmachen. Das Team des Trainergespanns Saal und Morris liegt derzeit sieben Zähler vor den Indians, hat allerdings auch zwei Partien mehr absolviert. Leistungsträger sind die Routiniers Florian Hechenrieder im Tor, Kapitän Andreas Feuerecker sowie die Angreifer Felix Beauchemin und Thomas Heger.

Gegner Rosenheim mit Kader der Extraklasse

Das zweite Spiel des Wochenendes führt die Indians am Sonntag zu einem Ligafavoriten. Die Starbulls Rosenheim verfügen trotz mehrerer Ausfälle über einen Kader der Extraklasse. Neben den erfahrenen Steffen Tölzer, Max Vollmayer und Aaron Reinig in der Abwehr stechen im Sturm hauptsächlich Norm Hauner, Stefan Reiter und Travis Okleksuk heraus. Weitere zurzeit verletzte Akteure wie Tyler McNeely stehen kurz vor dem Comeback und könnten das Team der Grün-Weißen noch einmal aufwerten.

Ticket-Info: Karten für das Spiel am Freitagabend gegen Peiting sind bereits verfügbar. Sie können über Ticketmaster im Vorverkauf erworben werden. Am Spieltag öffnen die Abendkassen wie gewohnt eine Stunde vor dem ersten Bully. Die Partie wird auch live via SpradeTV übertragen.