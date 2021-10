Starke Indians siegen in Rosenheim: ECDC kämpft Altmeister nieder

Der ECDC Memmingen hat das Spitzenspiel der Eishockey-Oberliga am Freitagabend beim Altmeister Starbulls Rosenheim mit 5:3 gewonnen - trotz 0:2-Rückstands.

30.10.2021 | Stand: 03:22 Uhr

Der ECDC Memmingen ist am Freitagabend beim Meisterschaftsfavoriten der Eishockey-Oberliga Süd in Oberbayern siegreich gewesen. Die Indians siegten in einem packenden Spitzenspiel mit 5:3 bei den Starbulls Rosenheim.

Dabei sah es nach den ersten 20 Minuten nicht gut für die Allgäuer aus. Rosenheim führte begünstigt durch Überzahlspiele mit 2:0 - die Oberbayern machten angeführt vom Ex-Memminger Brad Snetsinger mächtig Druck.

Im zweiten Drittel kämpfte sich Memmingen zurück. Dem Anschlusstreffer ließ Rosenheim die erneute Zwei-Tore-Führung folgen, doch danach schlug die große Stunde der Indians. Kasten, Kittel und Svedlund schossen den ECDC in Front. Memmingen war in diesem Abschnitt vor allem läuferisch die bessere Mannschaft und schaffte es nun, von der Strafbank weg zu bleiben.

ECDC Memmingen siegt in Rosenheim - Starbulls-Sturmlauf bleibt aus

Im letzten Drittel blieb der große Sturmlauf der Starbulls aus. Der ECDC hielt die Oberbayern geschickt fern vom eigenen Tor, das seit Mitte des zweiten Drittels von Marco Eisenhut souverän gehütet wurde.

Sergej Topol besorgte mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor kurz vor Ende die Entscheidung für die Memminger Indians.

Am Sonntag steigt das Spitzenspiel der Oberliga zwischen den Indians und dem Tabellenführer Blue Devils Weiden ab 18 Uhr am Memminger Hühnerberg.