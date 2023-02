ECDC Memmingen meldet sich eindruckvoll zurück

Die Memminger Indians fertigen Landsberg mit 7:0 ab. Damit steht das Team in der Eishockey-Oberliga wieder auf einem Qualifikationsplatz für die Play-offs.

22.02.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Mit einem glatten 7:0- Auswärtserfolg beim HC Landsberg hat der ECDC Memmingen vorübergehend wieder den sechsten Platz in der Eishockey-Oberliga erobert. Die Indians hatten mit ersatzgeschwächten Gastgebern keine Probleme, am Sonntag geht es nun zum Schlusslicht nach Grafing.

Insgesamt sieben Treffer fielen am Faschingsdienstag in der Landsberger Eishalle. Alle Tore wurden dabei von den Indians erzielt, die nach der 2:4-Niederlage am Sonntag einiges gutzumachen hatten. Entsprechend motiviert ging die Mannschaft auch gleich von Beginn an zu Werke und setzte die Hausherren vom Anfangsbully an unter Druck. Die Landsberger, die unter anderem auf ihre Topscorer Carciola und Strodel verzichten mussten, hatten nur wenig entgegenzusetzen. Matej Pekr und Jaro Hafenrichter waren, trotz mehrerer weiterer Möglichkeiten, die einzigen Memminger Torschützen im ersten Drittel.

Chancenverwertung der Memminger Indians im zweiten Drittel konsequenter

Auch im zweiten Abschnitt bot sich den mitgereisten Memminger Anhängern das gleiche Bild. Ihr Team gab den Ton an und war nun aber auch in der Chancenverwertung konsequenter. So trugen sich weitere Spieler in die Liste der Torschützen ein: Andrew Johnston mit einem Doppelpack, Pascal Dopatka und erneut Jaro Hafenrichter waren für den ECDC in einem mehr als einseitigen Drittel erfolgreich. Im Schlussabschnitt gab es dann nur noch einen weiteren Treffer für die Rot-Weißen zu bejubeln. Jaro Hafenrichter legte ein weiteres Tor nach und besorgte so den 7:0-Endstand an diesem Abend. Der inzwischen eingewechselte Michael Güßbacher im Tor des HC Landsberg verhinderte mit mehreren spektakulären Paraden schon sicher geglaubte Tore der Indianer und sorgte so dafür, dass die Niederlage für sein Team nicht noch höher ausfiel.

Die Indians konnten sich mit dem Auswärtserfolg zumindest teilweise rehabilitieren. Wichtige Erkenntnisse, abseits vom konsequenten Auftreten seines Teams, dürfte Trainer Huhn aber nicht gewonnen haben. Zu sehr waren die Landsberger an diesem Abend geschwächt und nicht in der Lage, den Indians Paroli zu bieten.

Am Sonntag geht es für den ECDC Memmingen gegen Grafing

Am kommenden Wochenende gibt es für den ECDC dann nur ein Spiel zu bestreiten. Dies führt die Memminger nach Grafing zum EHC Klostersee. Beim Schlusslicht der Oberliga-Süd erwartet die Rot-Weißen dann sicherlich wieder ein hartes Stück Arbeit, denn die Gastgeber befinden sich bereits voll im Play-Down-Modus. Ihre große Einsatzbereitschaft, vor allem zuhause, verschaffte ihnen kürzlich bereits zwei Siege, unter anderem gegen den großen Favoriten aus Rosenheim. Los geht es am Sonntag um 17.30 Uhr in Grafing. Für den Fanbus kann man sich unter Telefon 0160/7856269 bereits anmelden.