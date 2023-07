Eishockey: Memmingerin beste deutsche Verteidigerin der Saison

Charlott Schaffrath vom ECDC Memmingen wird von der Erich-Kühnhackl-Stiftung im Bereich Nachwuchs ausgezeichnet. Ein NHL-Profi gratuliert ihr.

03.07.2023 | Stand: 20:00 Uhr

Die Memminger Eishockey-Spielerin Charlott Schaffrath vom Bundesligisten ECDC Memmingen ist von der Erich-Kühnhackl-Stiftung zur besten Nachwuchsverteidigerin der Saison 2022/23 gewählt worden.

Zum 32. Mal fanden jetzt die „Eishockey-Classics“ – ein Golfturnier – der Erich-Kühnhackl-Stiftung statt, und zum 20. Mal wurde der symbolische „Goldene Puck“ an die besten deutschen Nachwuchsspieler sowie die besten Nachwuchsspielerinnen überreicht.

Die Ehrungen nimmt unter anderem NHL-Profi Tim Stützle vor

Beim Festabend stand die Verleihung des „Goldenen Pucks“ im Mittelpunkt. Stiftungsvorsitzender Ben Zamek führte durch den Abend und stellte die Preisträger vor, basierend auf Empfehlungen der Bundes- und Landestrainer. Die Ehrungen nahmen Stiftungsrat Jochen Reschka, Erich Kühnhackl und NHL-Spieler Tim Stützle (Ottawa Senators) vor.

Bei den jungen Frauen wurde Charlott Schaffrath als beste Verteidigerin ausgezeichnet. Außerdem wurden Chiara Schultes (Tor) vom EHC Straubing und Stürmerin Anastasia Gruß (ETC Crimmitschau) geehrt.

Charlott Schaffrath macht eine Ausbildung zur Bürokauffrau

Charlott Schaffrath befindet sich noch in der Ausbildung zur Bürokauffrau. Die 1,84 Meter große Memmingerin spielt seit 2020 in der Frauen-Bundesliga für den ECDC. Sie nahm bereits an zwei U18-Weltmeisterschaften teil. 2022 wurde sie zur besten Spielerin der deutschen Mannschaft und 2023 zur besten Verteidigerin des WM-Turniers gewählt. Zuletzt durfte die 17-Jährige sogar schon in die Frauen-Nationalmannschaft hineinschnuppern und im April mit zur Frauen-Weltmeisterschaft nach Kanada fliegen.

Memmingens Trainer Waldemar Dietrich ist stolz auf seine Spielerin

ECDC-Headcoach Waldemar Dietrich ist stolz auf die bisherige Entwicklung seiner Spielerin: „Mein Vorgänger Werner Tenschert hat Charly schon als 15-Jähriger im Jahr 2020 die ersten Schritte in den Frauenbereich ermöglicht. Seither hat sie sich wirklich gut weiterentwickelt. Sie ist sehr trainingsfleißig und wird mit Sicherheit ihren Weg gehen.“ (mit pg)