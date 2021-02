Eishockey-Oberliga: Auf den ECDC Memmingen wartet harte Arbeit

Der Eishockey-Oberligist aus Memmingen empfängt am Freitag den Tabellendritten aus Rosenheim. Wo beim ECDC noch ein großes Fragezeichen steht.

29.01.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen empfängt am Freitagabend ab 20 Uhr die „Starbulls“ aus Rosenheim. Das Spiel ist bei SpradeTV zu sehen. Gegen das Spitzenteam der Liga benötigen die Indians als Neunter eine starke Teamleistung, um sich Hoffnung auf Punkte machen zu können.

Nach dem 4:1-Sieg gegen das Schlusslicht aus Landsberg konnten die Memminger etwas befreiter in die Trainingswoche starten. Trotz zahlreicher personeller Sorgen waren wichtige Punkte im Kampf um die Play-offs eingefahren worden. Im Spiel gegen den Tabellendritten soll darauf aufgebaut werden.

Am Sonntag spielt der ECDC in Selb

Die Starbulls haben zuletzt Spitzenreiter Selb mit 3:1 geschlagen. Die „Wölfe“ sind der Sonntagsgegner der Indians. Die von John Sicinski trainierten Rosenheimer gelten bereits seit Jahren als Meisterschaftsfavorit. In dieser Saison scheinen sie den eigenen Anspruch auch voll zu erfüllen. Ein starker und ausgeglichener Kader sorgt bei den Oberbayern im Moment für den dritten Platz, nur knapp hinter Regensburg und Selb.

Das Kontingentspieler-Duo besteht in dieser Spielzeit aus Kyle Gibbons und Curtis Leinweber, die bereits in Deggendorf gemeinsam für Furore gesorgt hatten und auch an der Mangfall die Scorerliste anführen. Für Furore sorgt auch Tobias Meier, der aus Füssen kam und bei den Starbulls den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen konnte.

Mit Enrico Henriquez-Morales haben die Oberbayern auch einen Spieler der erfolgreichen U 20-Nationalmannschaft in ihren Reihen, der in dieser Saison schon sein DEL-Debüt für Ingolstadt feierte. Offensiv sind die Starbulls generell hochkarätig besetzt, der beste Sturm der Liga kann auf zahlreiche bekannte Namen zurückgreifen. Auch Verteidiger Maximilian Vollmayer zählt jedes Jahr zu den stärksten seines Fachs und führt die Defensive an. Bei den Indians kehrten unter der Woche mit Philipp de Paly und Sven Schirrmacher zwei wichtige Akteure in den Kader zurück, die wohl am Freitag auch im Aufgebot stehen werden. Donat Peter fällt hingegen aller Voraussicht nach für beide Partien aus.

Wann Lukas Steinhauer wieder spielen kann, ist noch unklar

Das größte Fragezeichen im Team von Trainer Sergej Waßmiller ist noch immer die Torhüterposition: Joey Vollmer wird den Indians noch mehrere Spiele fehlen. Ob Lukas Steinhauer gegen sein früheres Team schon wieder einsatzfähig ist, war am Donnerstag noch unklar. Auf der Suche nach einer Ergänzung zu Jenny Harß haben die ECDC-Verantwortlichen auch bereits ihre Fühler auf dem Transfermarkt ausgestreckt – bis Mitte der Woche allerdings ohne Ergebnis. Somit ruhen die Hoffnungen auf der wieder kompletten Defensive der Indians sowie auf Torjäger Myles Fitzgerald, der in seinen bislang zwei Spielen für die Rot-Weißen herausragende fünf Treffer erzielt hat.

Aktuelles aus der Eishockey-Szene erfahren Sie auch in unserem Newsblog.