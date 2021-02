Eishockey-Oberliga: ECDC hofft gegen Deggendorf auf eine Wende

Der zuletzt schwächelnde ECDC Memmingen empfängt am Sonntag den Deggendorfer SC. Auch der Gegner ist derzeit alles andere als zufrieden.

12.02.2021 | Stand: 14:44 Uhr

Das zweite Heimspiel des Wochenendes steht für die Indians am Sonntag ab 17 Uhr an. Dann geht es gegen den Deggendorfer SC (DSC). Gegen das Team aus Niederbayern verbuchten die Memminger (Neunter) in dieser Saison bislang zwei Siege. Der DSC kommt nun als Tabellenfünfter mit neuem Trainer in die Maustadt.

Als einer der Favoriten in die Saison gestartet, ist der Deggendorfer SC bislang weitgehend hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Trotz eines stark besetzten Kaders und einiger Neuzugänge lief es bislang nicht rund, was vor wenigen Tagen zur Entlassung von Trainer Henry Thom führte. Der kürzlich verpflichtete Co-Trainer Chris Heid ist nun am Ruder und soll das Team um Stürmerstar Thomas Greilinger wieder nach oben führen. Apropos Greilinger: Der Routinier ist nach längerer Auszeit wieder zurück im Team und besticht durch starke Scorerzahlen. In 15 Spielen sammelte er schon 18 Tore und 16 Assists.

Deggendorf dürfte zusätzlich motiviert sein

Auch die anderen Stellen im Angriff sind durchgehend prominent besetzt. Chase Schaber, René Röthke, Andrew Schembri und Ex-Indianer Tadas Kumeliauskas stehen für offensive Durchschlagskraft. In der Abwehr geben Andreas Gawlik und Marcel Pfänder die Richtung vor. Elia Ostwald aus Landshut war in diesem Mannschaftsteil der prominenteste Neuzugang vor der Saison. Auch für das Tor wurde mit Niklas Deske ein neuer Mann verpflichtet.

In beiden Duellen der Saison gewannen die Indians jeweils drei Punkte, sodass die Gäste durchaus zusätzlich motiviert nach Memmingen reisen dürften. Nach dem Trainerwechsel sind die Anhänger des DSC auf das Auftreten ihres Teams gespannt und erwarten den ersten Sieg der Saison gegen die Indians.

Die Memminger haben einiges gutzumachen

Die Rot-Weißen hingegen haben an diesem Wochenende einiges wiedergutzumachen: Mit dem leblosen Auftritt am vergangenen Wochenende im letzten Drittel gegen Passau, nur kurz nach dem starken Erfolg gegen Deggendorf am Freitag, zeigten sich wieder einmal die beiden Gesichter der aktuellen Memminger Mannschaft.

Die Aufstellung des ECDC entscheidet sich kurzfristig

In welcher Besetzung das Indians-Team am Sonntag aufs Eis geht, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Immer noch sind einige Akteure angeschlagen und machen so eine vorausschauende Planung für Trainer Sergej Waßmiller kompliziert. Jenny Harß, die bis Samstag auf Länderspielreise in der Schweiz ist, steht den Maustädtern am Sonntag aber theoretisch wieder zur Verfügung.

Das Spiel wird am Sonntag ab 17 Uhr im Internet live von SpradeTV übertragen.

Aktuelles aus der Allgäuer Eishockey-Szene gibt es stets in unserem Newsblog.