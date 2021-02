Eishockey-Oberliga: ECDC Memmingen rutscht gegen Höchstadt aus

Eishockey: Warum stark startende Indians Memmingen das Spiel gegen die „Alligators“ noch aus der Hand geben und mit 4:7 verlieren.

11.01.2021 | Stand: 12:26 Uhr

Was für ein eigenartiges Spiel! Auf der Tribüne dachte man als Beobachter der Begegnung auch nach dem zweiten Drittel, beim Stand von 4:4, noch: Diese Partie verliert der ECDC Memmingen auf gar keinen Fall. Doch es kam anders: Am Ende unterlagen die Indians in der Eishockey-Oberliga Süd dem Höchstadter EC (HEC) mit 4:7. In der – durch coronabedingte Spielausfälle – noch schiefen Tabelle bleiben die Indianer vom Hühnerberg trotzdem Fünfter, mit derzeit lediglich drei Punkten Rückstand auf Rang vier.