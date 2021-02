Eishockey-Oberliga: Starke Indians unterliegen Rosenheim nur knapp

Der ECDC Memmingen begeistert auch gegen die "Starbulls" – und verliert erneut. Warum der Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" jetzt helfen könnte.

30.01.2021 | Stand: 12:11 Uhr

Am Hühnerberg grüßt zurzeit wöchentlich das Murmeltier. Und das geht so: Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen legt auch gegen vermeintliche Spitzenteams der Liga eine Top-Performance aufs Eis – und verliert dann mit schöner Regelmäßigkeit mit einem Tor Unterschied. So auch jetzt wieder gegen die „Starbulls“ aus Rosenheim: Der Tabellenneunte aus der Maustadt, der nach wie vor auf einem Pre-Playoff-Platz steht, hätte gegen den Tabellendritten mindestens einen Punkt verdient gehabt – und stand am Ende doch mit leeren Händen da.