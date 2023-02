So emotional war der Abschied von Antti Miettinen beim ECDC Memmingen

Antti-Jussi Miettinen hat von 2014 bis 2021 für den ECDC Memmingen gespielt - wurde Meister, Rekord-Scorer und Vereinsikone. Bei seinem Abschied fließen Tränen.

Der Hühnerberg bebt: „Mie-ttinen, Mie-ttinen!“, so dröhnen die Sprechchöre durch die Memminger Eissporthalle. Sie gelten dem blonden, 1,75 Meter großen Mann, der unten auf dem Eis steht, sich immer wieder verneigt und mit der rechten Hand auf die Brust klopft – an der Stelle, wo das Herz schlägt.

Das Eishockey-Herz von Antti-Jussi Miettinen schlug jahrelang, von 2014 bis 2021, für die Memminger Indians. Und die Fan-Herzen flogen dem gebürtigen Finnen zu. Denn einen wie ihn hatten die Indians-Anhänger zuvor nicht erlebt. Einen der besten und schnellsten Skater, die jemals ihre Kufen-Spuren auf dem Memminger Eis hinterlassen haben.

An diesem Abend verabschiedet sich Antti-Jussi Miettinen – wegen der Corona-Pandemie erst jetzt – von Memmingen. Und rund 2000 Zuschauer in der Halle sagen „Kiitos, Antti! – Für immer rot-weiß“. So steht es auch auf einem großen Transparent geschrieben, das vor der Fankurve hängt. Das erste Wort ist Finnisch und heißt schlicht und einfach: Danke!

Fans der Indians aus Memmingen sind ihrem ehemaligen Kapitän zu allergrößtem Dank verpflichtet

Die Indians-Fans sind ihrem ehemaligen Kapitän und Rekordscorer (354 Punkte in rund 280 Spielen) aus vielen Gründen zu allergrößtem Dank verpflichtet. An dieser Stelle sei beispielhaft einer der wichtigsten genannt: Eishockey-Saison 2017/18, das entscheidende Spiel drei um die Bayernliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga.

Es steht 1:1, die fünfte Minute der Verlängerung läuft. Stürmer Antti-Jussi Miettinen erkämpft sich in der eigenen Verteidigungszone die Scheibe, zündet den Turbo und geht auf der rechten Seite durch, ist nicht zu stoppen. Der Mann mit der Rückennummer 10 zieht vors Tor, legt die Scheibe quer – und Lubor Pokovic hämmert sie unhaltbar zum 2:1-Siegtreffer in die Lindauer Maschen. Die Uhr zeigt Spielminute 64:10 an. Der ECDC ist Meister und Aufsteiger, die Halle steht kopf. Das und noch viel mehr haben die Memminger Fans nicht vergessen. Und das werden sie auch nicht. (Lesen Sie auch: Nach Zusammenbruch: So geht es Donat Peter)

Anti-Jussi Miettinen: Ich habe Gänsehaut bekommen

Deswegen feiern sie Antti-Jussi Miettinen an diesem Abend im Februar 2023 vor dem Spiel des ECDC gegen Bad Tölz – und sie feiern ihn danach erneut. Und was sagt Miettinen dazu? „Ich habe Gänsehaut bekommen und hatte auch ein bisschen Wasser in den Augen“, sagt er nach dem 6:2-Heimsieg der Indians. „Memmingen ist meine zweite Heimat. Es ist der beste Platz, an dem ich jemals Eishockey gespielt habe.“

Und der ehemalige finnische U18-Nationalspieler hat an vielen Orten seine Schlittschuhe geschnürt: lange in Finnland, in Deutschland dann unter anderem in Essen und Dortmund, in Herne und Ratingen. Und dann, ab der Saison 2014/15, eben in der Eishockeystadt Memmingen, „wo es die besten Fans gibt“, wie Miettinen betont. Er werde immer wieder gerne zurückkommen, denn er habe so viele gute Erinnerungen an seine aktive Zeit am Hühnerberg, sagt der aus Tampere stammende Finne, der am 30. März 40 Jahre alt wird. Miettinen lebt jetzt wieder in seinem Heimatland im hohen Norden, mehr als 2000 Kilometer von Memmingen entfernt. Der Landschaftsgärtner hat dort eine kleine Firma gegründet und auch ein Haus gebaut.

Doch falls es ihm dort irgendwann einmal langweilig werden und er diese Sehnsucht nach Memmingen verspüren sollte, braucht Antti-Jussi Miettinen nicht zu zögern. Denn einer wie er, der mit Herz und Leidenschaft für die Indians gespielt hat, ist am Hühnerberg immer willkommen – und wird auch künftig mit Sprechchören lautstark begrüßt werden.