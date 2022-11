Schlittschuhlaufen in Memmingen? Alle Infos zur Eissporthalle

Die Eissporthalle Memmingen ist geöffnet: Die Zeiten und Preise für die Saison 2022/2023 sind ebenfalls bekannt. Alle Infos zum Schlittschuhlaufen in Memmingen.

Die Eislauf-Saison 2022/2023 in der Eishalle Memmingen hat begonnen. Seit dem 17. September kann bis ins nächste Jahr hin zum 2. April wieder die Eisfläche genutzt werden.

Öffnungszeiten der Eishalle Memmingen: Wann kann man dort Schlittschuhlaufen?

Jeden Wochentag hat die Eissporthalle in Memmingen geöffnet, Feiertage werden dabei wie Wochentage behandelt. Einzig in den Weihnachtsferien gibt es Auszeiten: An Heiligabend und Silvester ist die Eishalle ab 12 Uhr geschlossen und an Neujahr wird sie erst um 12 Uhr wieder geöffnet

Montag: 9.30-11.30 - Öffentlicher Lauf 12.00-14.00 - Lauf für Erwachsene 14.00-16.00 - Öffentlicher Lauf 19.30-21.30 - Abendlauf

Dienstag: 9.30-11.30 - Öffentlicher Lauf

Mittwoch: 9.30-11.30 - Öffentlicher Lauf 14.00-16.00 - Öffentlicher Lauf

Donnerstag: 9.30-11.30 - Öffentlicher Lauf

Freitag: 9.30-11.30 - Öffentlicher Lauf 14.00-16.00 - Öffentlicher Lauf

Samstag: 14.30-16.30 - Öffentlicher Lauf 19.30-21.30 - Abendlauf

Sonntag: 09.30-11.30 - Öffentlicher Lauf 14.30-16.30 - Öffentlicher Lauf



Schlittschuhlaufen in Memmingen: Das sind die Eintrittspreise der Eishalle

Kinder bis einschließlich 15 Jahre, sowie Schüler und Schülerinnen und Behinderte mit Ausweis Einzelkarte - 1.50 Euro Zehnerkarte - 12 Euro Saisonkarte - 45 Euro

Erwachse ab 16 Jahre

Einzelkarte - 4 Euro Zehnerkarte - 30 Euro Saisonkarte - 100 Euro

Discolauf (einheitlicher Preis) Einzelkarte - 3.50 Euro Zehnerkarte - 35 Euro



Neben Eishockey und Schlittschuhlaufen auch Eisstockschießen möglich

Wer lieber Eisstockschießen möchte, kann dies für neun Euro pro Bahn und Stunde tun. Der Eintritt für Besucher und Begleitpersonen (Discolauf ausgenommen) kostet 1,20 Euro. Für die anfänglichen Runden auf wackeligen Beinen kann eine Eislaufhilfe ausgeliehen werden. Die Gebühr dafür beträgt 1,80 Euro.

Für Schulklassen ist Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr das Eislaufen möglich. Dabei beträgt der Preis pro Schüler und Schülerin jeweils 1.20 Euro.

Service in der Eishalle Memmingen: Verleih und Schliff von Schlittschuhen

Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann sich welche ausleihen. Das kostet:

3 Euro für die Größen 25-35

4 Euro für die Größen 36-48

Für Gruppen ab 10 Personen 50 Cent Nachlass je Paar.

Für Schulklassen beträgt die Leihgebühr jeweils 2.40 Euro pro Paar. Wer sich etwas leiht, muss grundsätzlich ein Pfand hinterlegen - etwa einen Ausweis.

Die eigenen Schlittschuhe kann man in der Eissporthalle Memmingen auch schleifen lassen. Das kostet bei Hockeyschlittschuhen 4,90 Euro, bei Eiskunstlaufschuhen und Softboots sechs Euro.

