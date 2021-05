Eisstand ist ein Stück weit Werbung für Heimertingen

Warum es gut ist, dass das Ehepaar Pester sein Softeis weiter verkaufen darf.

08.05.2021 | Stand: 07:13 Uhr

Zugegeben, der Besucherstrom kurz nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr vor dem Eisstand von „Claudia Soooofteis“ war riesig. Viele nutzten nach Wochen der Entbehrung das schöne Wetter, um mit Kind und Kegel zumindest einen kleinen Ausflug zu machen. Der Andrang zeigte, dass das Ehepaar Pester mit seinem Eisstand eine Lücke geschlossen hat. Denn in der näheren Umgebung sucht man an einem Sonntag ein solches Angebot vergebens. Dass dabei auch auf die Anwohner Rücksicht genommen werden muss, sollte selbstverständlich sein. Schließlich ist für viele die sonntägliche Ruhe ein hohes Gut.

Besucher bleiben am Eisstand in Heimertingen nicht lange vor Ort

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nicht jeden Sonntag die Eisfans in Scharen nach Heimertingen pilgern. Da es so gut wie keine Sitzmöglichkeiten am Eisstand direkt gibt, bleiben die Besucher auch nicht lange vor Ort. Zudem ist der Verkauf auf drei Stunden begrenzt, so dass sich die Lärmbelästigung in der Regel in Grenzen hält. Und dass Kinder auch mal etwas lauter sein können, sollte man tolerieren – auch an einem Sonntag. Als Anwohner eines Sportplatzes, auf dem auch am Sonntag gekickt wird, kann der Autor dieser Zeilen ein Lied davon singen.

Gutes Verhältnis mit den meisten Nachbarn

Und natürlich ist der Eisstand in gewisser Weise auch ein wenig Werbung für die Gemeinde. Deshalb ist es gut, dass die Mehrheit der Räte im vergangenen Jahr dafür gestimmt hat, als es um eine nachträgliche Genehmigung ging. Und auch viele Einwohner würden den Stand vermissen, was die Welle der Solidarität zeigt, als „Claudia Soooofteis“ das Aus drohte. Mit den meisten Nachbarn haben die Pesters eigenen Angaben zufolge ein gutes Verhältnis. Einige würden sogar selbst das Angebot nutzen. Wie in vielen Fällen, kann es auch hier nur helfen, aufeinander zuzugehen. Vielleicht findet sich ja doch noch eine Lösung, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Die Bereitschaft dazu muss allerdings von beiden Seiten kommen.

Lesen Sie auch