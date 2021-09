Elektro-Autos wechseln auf die Überholspur

Die Zahl der Elektrofahrzeuge steigt in Memmingen und dem Unterallgäu stark an. Staatliche Zuschüsse machen sich bemerkbar. Was man bei Ladeboxen beachten muss.

08.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Zahl der Elektroautos geht in Memmingen und dem Unterallgäu stark nach oben. Waren es am 1. Januar 2016 erst 27 Fahrzeuge, die ausschließlich elektrisch angetrieben werden, sind es jetzt rund 300. Die Zahl der Hybridfahrzeuge jeglicher Art, die sowohl einen Elektro- als auch einen Verbrennermotor haben, kletterte nach Angaben der Stadt im gleichen Zeitraum von 39 auf 756 (Stand 31. August). Durch den Landkreis Unterallgäu rollen laut Landratsamt derzeit gut 700 reine Elektrofahrzeuge und fast 1700 Vehikel mit Hybridantrieb. Im Jahr 2016 waren es lediglich 68 Elektro- und 222 Hybridfahrzeuge. Zum Vergleich: Insgesamt sind in Memmingen 36 850 Kraftfahrzeuge zugelassen und im Unterallgäu 80 600.