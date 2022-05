Elterbeirat in Memmingen fordert Schulbus für alle Kinder

Während einer Generalsanierung zieht die Edith-Stein-Schule in die Alte Realschule. Eine kostenlose Beförderung gibt es aber nur für einen Teil der Schüler.

In einem Brief an den Oberbürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats fordert der Elternbeirat der Edith-Stein-Grundschule während der anstehenden Generalsanierung einen Bustransfer für alle Schüler und Schülerinnen in ihr Ausweichquartier. Das Schreiben wird zusammen mit einer Unterschriftenliste an Manfred Schilder gehen.

Hintergrund ist, dass Memminger Grundschulkinder erst ab einem Schulweg von mindestens zwei Kilometern Anspruch auf eine kostenlose Beförderung im Schulbus haben. Das möchte die Stadt auch so beibehalten, wenn die Edith-Stein-Schule ab Oktober für etwa zwei Jahre in die ehemalige Realschule an der Buxacher Straße zieht, während das in die Jahre gekommene Schulhaus in der Kneippstraße/Ecke Benninger Straße komplett saniert wird. In dieser Zeit hätten 137 Schülerinnen und Schüler Anspruch auf kostenlose Beförderung, dafür werde gerade ein Fahrplankonzept entwickelt, hieß es dazu im jüngsten Verkehrsausschuss des Stadtrats. Das gleiche fordert der Elternbeirat nun auch für die 180 Kinder, die dabei nicht berücksichtigt sind. Dafür führt er mehrere Gründe an.

"Umbau ist eine Sondersituation"

Die Planungen und die Kalkulationen der Stadt für den notwendigen Bustransfer passten für einen regulären Schulbetrieb in seinem „richtigen Schulsprengel“, argumentiert der unterzeichnende Elternbeiratsvorsitzende Michael Albrecht. Der Umbau des Schulhauses stelle jedoch eine Sondersituation dar. „Gerade in solchen Situationen muss die Stadtverwaltung ein schlaues und gutes Beförderungskonzept haben und den Familien entgegenkommen“, heißt es in dem Schreiben. Berücksichtigt seien in den aktuellen Planungen nämlich weder die verschiedenen Endzeiten der offenen Ganztagsschule noch die Beförderung der Schüler vom und zum Hort und den Nachmittagsunterricht. Besonders die Familien, die ihre Kinder im Hort oder in der Ganztagsschule betreuen lassen, seien aber „auf einen reibungslosen und zuverlässigen Transport ihrer Kinder angewiesen“.

Elterntaxis werden zu Verkehrschaos führen

Für einen Bustransfer für alle Schulkinder spreche zudem die Verkehrssituation rund um die ehemalige Realschule: „Wenn hier kein attraktives Beförderungskonzept vorhanden ist, wird die Zahl der so genannten Elterntaxis extrem ansteigen, was wiederum zu einem Verkehrschaos zu den Schulanfangs- und Endzeiten führt“, schreibt Albrecht weiter. Die ehemalige Realschule liege an einem stark frequentierten Verkehrsknoten, zudem befinde sich in direkter Nachbarschaft ein Kindergarten, der eine zusätzliche Anspannung der Situation bewirke. Diesem Verkehrschaos müsse schon im Vorfeld „größtmöglich“ entgegengesteuert werden.

Albrecht schlägt nun ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister, Vertretern der Stadtverwaltung, Elternbeirat und Schulleitung vor, um eine „passende Lösung“ für den Schülertransport während der Renovierungsphase zu finden.

