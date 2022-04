Elterntalk: Mit anderen Eltern austauschen

Elterntalk heißt ein Projekt des Freistaats: Dabei können Mütter und Väter über Probleme sprechen. Aktuell wird das Thema angeboten: Wie viel Medienzeit ist noch normal?

24.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wie lange dürfen Kinder vor dem Fernseher und dem Computer sitzen? Wann ist es zu viel? Darum geht es in moderierten Gesprächsrunden, bei denen sich Eltern austauschen können. Das Projekt heißt Elterntalk und wird von der Aktion Jugendschutz der Landesarbeitsstelle Bayern organisiert.

Die Zeit der Mediennutzung ist seit Beginn der Pandemie bei Kinder und Jugendlichen rasant gestiegen

Seit Beginn der Corona-Pandemie verbringen Kinder und Jugendliche mehr Zeit mit digitalen Medien als zuvor – das zeigen aktuelle Studien. Gleichzeitig werden derzeit viele Medien von Bildern aus dem Krieg in der Ukraine beherrscht. Deshalb fragen sich viele Eltern, wie sie mit der Mediennutzung ihrer Kinder umgehen sollen. Wer sich hierzu gerne mit anderen Eltern austauschen möchte, ist bei Elterntalk richtig.

„Viele Mütter und Väter wissen oft nicht mehr: Wie viel Medienzeit ist noch normal und wie viel schon besorgniserregend?“, sagt Romana Zawadski, Regionalbeauftragte für Elterntalk im Unterallgäu.

Sie fragten sich: Welche Inhalte, welche digitalen Angebote – gerade beim aktuellen Zeitgeschehen – sind für mein Kind geeignet? Wie schaffe ich es, medienfreie Zeiten einzuführen und dafür zu sorgen, dass diese auch eingehalten werden? Elterntalk will Eltern in diesen Fragen unterstützen und sie im Umgang mit digitalen Medien stärken. Es richtet sich an Mütter und Vätern von Kindern bis 14 Jahre.

Neue Ideen und Impulse für den Erziehungs-Alltag

„Bei Elterntalk stärken sich Eltern gegenseitig und alle bekommen neue Ideen und Impulse für den Erziehungsalltag zuhause“, sagt Romana Zawadski. Die Talks können – je nach Pandemie-Lage – sowohl digital, im kleinem Kreis zu Hause und auch in einem Familienzentrum stattfinden. Im Landkreis Unterallgäu wird Elterntalk in deutscher, russischer, englischer und ungarischer Sprache angeboten – auch zu vielen anderen Themen rund um die Erziehung.

Lesen Sie auch

Diskussion um Bewirtungsverbot für Kinder Ostsee-Restaurant sperrt Kinder aus: Das sagen Allgäuer Gastronomen zum umstrittenem Hausverbot

Lesen Sie auch: Cybercrime-Experte warnt vor Whatsapp und Gefahren im Internet

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".