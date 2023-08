Ende des Illerbeurer Festspiels: Das sagen Darsteller und Besucher

Das Illerbeurer Festspiel „Schwedenkrieg und Hexenwahn“ ist zu Ende gegangen. Für die insgesamt 16 Vorstellungen wurden knapp 8000 Karten verkauft.

Aus und vorbei: Mit der letzten Vorstellung sind die diesjährigen Freilichtspiele in Illerbeuren zu Ende gegangen. Die rund 180 Darstellerinnen und Darsteller liefen noch einmal zu Hochform auf. Das Illerbeurer Festspiel „Schwedenkrieg und Hexenwahn“ wird nur alle 25 Jahre aufgeführt. Nach 1948, 1973 und 1998 wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern zum vierten Mal vor Augen geführt, wie die Bevölkerung in unserer Heimat während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) gelitten hatte.

Das Wetter war für die Aufführungen in Illerbeuren nicht immer optimal

Für die insgesamt 16 Vorstellungen wurden knapp 8000 Karten verkauft. Bis auf die ersten beiden Termine, als einige wenige Plätze frei blieben, waren alle weiteren Aufführungen trotz des alles andere als optimalen Wetters ausverkauft. Wegen der hohen Kartennachfrage wurden in der ersten Augustwoche drei Zusatztermine angehängt.

Eine Vorstellung war wegen einer kleinen Panne um etwa zwanzig Plätze überbucht, eine weitere musste wegen heftigen Regens zunächst verschoben und beim Wiederholungstermin abgebrochen werden. Insgesamt aber habe man einigermaßen Glück gehabt. Alle Ziele, die man sich im Vorfeld gesteckt habe, seien erreicht worden, berichtet Petrus Mayr, der sich um den Kartenverkauf gekümmert hatte. „Noch ist nicht alles abgerechnet“, sagt er, aber er glaube, schon sagen zu können, dass die Unkosten in sechsstelliger Höhe wieder eingespielt werden konnten.

Ein Jahr lang waren 300 Personen aus dem Illerwinkel mit Vorbereitung beschäftigt

Ein Jahr lang waren rund 300 Menschen, überwiegend aus dem Illerwinkel, mit den Vorbereitungen beschäftigt. Zwei Tage nach der letzten Vorstellung waren die Tribüne abgebaut und alle Spuren des Festspiels beseitigt. Wer auch immer um eine Äußerung gebeten wurde, die Antwort war stets die Gleiche: Unter allen Beteiligten hätte immer eine ausgesprochen gute Stimmung geherrscht. Monate lang hatten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler, allesamt Laien, auf ihre Rollen vorbereitet. Die jüngste Mitwirkende trat mit ihrer Mutter auf und war noch keine zwei Jahre, der Älteste Akteur auf der Bühne war 80 Jahre alt.

Einer der Hauptdarsteller war Pauli Steinmayer aus Lautrach. Er schlüpfte in die Rolle des Bauern Michael Endras. Am Ende zierte ein langer Rauschebart sein Gesicht. „Das war eine tolle Erfahrung“, sagt er, „die ich auf keinen Fall missen möchte.“

Das sagt das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren zu den Festspielen

Dass die Festspiele wieder auf dem Gelände des Bauerhofmuseums stattfinden konnten, sei nicht selbstverständlich gewesen. Die Anfrage des Heimatdienstes Illertal sei ja nur ein Jahr nach dem verheerenden Brand in der Sölde Siegertshofen gekommen, sagt Museumschef Dr. Bernhard Niethammer. „Da haben wir zunächst mal mit einer Zusage gezögert“. Denn schließlich habe die Gesamtverantwortung ja beim Museum gelegen.

Das von Werner Bayer ausgearbeitete Sicherheitskonzept aber sei sehr überzeugend gewesen und deshalb habe man letztlich zugestimmt. Bei jeder Vorstellung seien Feuerwehrleute und Rettungskräfte für den Notfall vor Ort gewesen. Niethammer: „Für mich war es spannend, das Ganze zu beobachten. Ich würde mir wünschen, dass das tolle Miteinander, das sich durch das Festspiel entwickelt hat, weiterhin anhält“.

Der Hintergrund und die Geschichte zum Festspiel in Illerbeuren

Die Rechte an dem Festspiel liegen noch bis 2050 bei der Familie von Dr. Rudolf Fickler. Sein Vater Jakob hat das Stück vor 75 Jahren geschrieben. Fickler freut sich, dass das Freilichtspiel wieder ein so großes Publikumsinteresse gefunden habe. „Die hervorragende Organisation in den Händen des Heimatdienstes mit der Vorsitzenden Simone Zehnpfennig-Wörle und Karl Frieß mit seinem Team waren Garant für perfekte Aufführungen und verdienen höchstes Lob.“

Bei Regisseur Richard Aigner und seinem Assistenten Siggi Kaulfersch sei das Stück in besten Händen gewesen. Es sei eine grandiose Leistung gewesen, so Fickler, die den Gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt im Illerwinkel sichtbar gemacht habe.

Die Musikkapelle Illerbeuren-Kronburg war jedes Mal dabei

Während die Texte also aus der Feder von Jakob Fickler stammen, wurden die Musik und die Lieder von Dieter Beck komponiert. Die Musikkapelle Illerbeuren-Kronburg war mit ihrem Dirigenten Markus Musch jedes Mal mit dabei, um einzelne Szenen mit entsprechender musikalischer Untermalung noch einprägsamer oder dramatischer zur Geltung zu bringen.

Nach den beiden Schlussliedern, bei denen noch einmal alle Akteure auf die Bühne kommen, bedankte sich Jacky Frieß nach der letzten Vorstellung im Namen des noch einmal bei allen Beteiligten und Sponsoren. Vor allem das Zusammenspiel mit der Technik, der Beleuchtung und der Akustik, habe optimal funktioniert. „Vielleicht sieht man sich ja in 25 Jahren wieder“, gab Frieß den Besucherinnen und Besuchern mit auf den Weg, wenn es wieder heißt: „Auf ihr Baura, d’Händ’ in d’Höh’, juchee!“