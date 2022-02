Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch ist im Unterallgäu weiter gestiegen. An anderer Stelle sieht die Leiterin der Fachstelle für Klimaschutz aber noch großes Potenzial.

30.01.2022 | Stand: 14:47 Uhr

Es scheint, als würde die Energiewende auch im Unterallgäu Fahrt aufnehmen. Das legen zumindest die Zahlen nahe, die Sandra ten Bulte, die Leiterin der Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz präsentierte. In einem Bereich ist aber auch noch viel Luft nach oben.