Kurios: Memmingen muss mehr fürs Heizen bezahlen, obwohl der Verbrauch sinkt

Obwohl die Stadt Memmingen in ihren Gebäuden weniger Energie verbraucht hat, sind die Heizkosten im Jahr 2022 angestiegen. Das sind die Gründe dafür.

23.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Verbrauch an Wärmeenergie in städtischen Gebäuden ist in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent gesunken. Das geht aus dem Energiebericht des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) hervor, der jetzt den Memminger Stadträten vorgestellt wurde. Allerdings hat der auf den ersten Blick erfreuliche Rückgang in den 58 untersuchten Liegenschaften bei genauerer Betrachtung nicht nur einen, sondern gleich zwei Haken.

Erstens war das Jahr 2022 mit einer Durchschnittstemperatur von 9,8 Grad Celsius ein sehr warmes Jahr. Das entspricht einem Anstieg gegenüber 2021 um 14 Prozent. Somit war der Wärmeverbrauch – witterungsbereinigt – im vergangenen Jahr genauso hoch wie 2021, nämlich 20,17 Millionen Kilowattstunden. Der zweite Haken betrifft die Kosten für die Wärmeenergie. Diese waren 2022 aufgrund gestiegener Energiepreise um 69 Prozent höher als noch 2021.

Stadt Memmingen hat mehr Strom verbraucht

Die Gesamtkosten für Wärme, Strom und Wasser in den 58 Gebäuden lagen im Jahr 2022 bei rund 2,9 Millionen Euro (Vorjahr: 2,2 Millionen). Davon entfielen auf die Sparte Wärme 1,8 Millionen Euro (1,1 Millionen), auf Strom 896.000 Euro (930.000) und auf Wasser 182.000 Euro (165.000).

Was den Stromverbrauch anbelangt, ist dieser laut dem Energiebericht um neun Prozent gegenüber dem Jahr 2021 angewachsen. Dieser Anstieg ist unter anderem einem erhöhten Strombedarf an Schulen geschuldet, die im Zuge der Corona-Pandemie mit Luftfiltergeräten ausgestattet worden sind. Auch eine Baustelle am Stadion und Probleme mit der Heizung im Bürgerstift haben laut dem Bericht für einen höheren Stromverbrauch gesorgt. Indes habe sich der Wasserverbrauch nach dem coronabedingten Rückgang wieder auf einem normalen Niveau eingependelt und lag bei 56,1 Millionen Litern. Das waren 14 Prozent mehr als in 2021.

Memmingen will bis 2040 klimaneutral werden

Vorgestellt wurde der alljährliche Energiebericht für die ausgewählten 58 Liegenschaften der Stadt von Eza-Mitarbeiter Felix Geyer. Nach seinen Worten kümmert sich Eza seit 2014 um Energiemanagement sowie Energiecontrolling in den betreffenden Gebäuden. Dabei geht es unter anderem um die Optimierung von Heizungen sowie um die Erfassung von Strom- und Gasverbrauch. Gleichzeitig werden Vorschläge zur effizienteren Energienutzung gemacht. Ziele sind die Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen. Als Beispiele für Maßnahmen, die 2022 angegangen wurden und sich auf den Energieverbrauch in Gebäuden auswirken, nannte Geyer unter anderem die Generalsanierung der Zulassungsstelle in Amendingen und die Sanierung der Mehrzweckhalle in Volkratshofen.

Laut dem Ende 2022 vom Memminger Stadtrat beschlossenen Klimaschutzkonzept will die Stadt bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Das bedeutet per Definition, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt die menschlichen Aktivitäten in der Stadt keine negativen Auswirkungen mehr auf das Klima haben dürfen.

Gemäß dem vorgelegten Energiebericht wurden – witterungsbereinigt – im Jahr 2022 bei der Energieversorgung der 58 Liegenschaften über 4700 Tonnen CO2 ausgestoßen. Das waren 172 Tonnen weniger als im Vorjahr.

Löwenanteil entfällt auf Erdgas

Was die Energieträger bei der Wärmeversorgung anbelangt, entfällt der Löwenanteil mit 82 Prozent auf Erdgas – gefolgt von 16 Prozent Fernwärme, die je zur Hälfte mittels Erdgas und Holz erzeugt wird. Die restlichen zwei Prozent teilen sich Heizöl und Flüssiggas.

Mit Blick auf die Klimaziele forderte Professor Dr. Dieter Buchberger, Vorsitzender der Fraktion Grüne/Linke, dass man endlich einen Fahrplan entwickeln müsse, wie man die Klimaneutralität in Memmingen bis 2040 erreichen will. Dieser Fahrplan solle jährliche Ziele mit konkreten Maßnahmen und Zahlen beinhalten. "Ohne so einen Fahrplan, können wir unsere Klimaziele in meinen Augen nicht erreichen", unterstrich Fraktionschef Buchberger. Daher sollte man die Eza beauftragen, genaue Ziele für jedes Jahr zu formulieren.

In diesem Zusammenhang verwies Oberbürgermeister Jan Rothenbacher auf die im Januar anstehende Klausurtagung des Stadtrats. Bei dieser Sitzung müsse man darüber sprechen, welche Maßnahmen man beim Klimaschutz in Memmingen konkret angehen könne. Dabei spiele auch die finanzielle Lage der Stadt eine wichtige Rolle.