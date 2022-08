Energiekrise: Sommereis in der Eissporthalle Memmingen gibt es heuer später

Trotz hoher Energiekosten soll es in der Eishalle Memmingen das Sommereis geben. Die Stadt einigte sich mit dem ECDC Memmingen auf einen späteren Start.

10.08.2022 | Stand: 13:51 Uhr

Das Sommereis in der Memminger Eissporthalle wird in diesem Jahr erst ab dem 22. August bereitet. Das hat die Stadt gemeinsam mit dem ECDC Memmingen vereinbart. Das Thema wurde bei einem Treffen zwischen Oberbürgermeister Manfred Schilder, Stadtkämmerer Gunther Füßle, Sportamtsleiter Jürgen Schäle und Vertretern der Indians besprochen. Fazit: Trotz der Energiekrise soll es das Sommereis geben. „Diese Entscheidung wurde für die Jugend getroffen, die in den ersten Wochen das Eis alleine nutzen wird“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Stadt und der Indians.

Oberbürgermeister von Memmingen: Kinder mussten wegen Corona unter Einschränkungen enorm leiden

„Die Kinder, die in den letzten zwei Jahren wegen der Coronakrise unter den Einschränkungen enorm leiden mussten, erhalten diesmal den Vorzug“, freute sich Schilder über den Entschluss. „Mein Dank geht an die Mannschaften der Erwachsenen, die für die Jugendlichen zu Beginn komplett auf ihre Eiszeiten verzichten.“

ECDC Memmingen will sich an höheren Energiekosten zusätzlich beteiligen

Eigentlich sollte das Sommereis bereits zum 13. August bereitet werden. Aufgrund der Energiekrise einigten sich beide Parteien jedoch auf den späteren Start. Der ECDC Memmingen sagte zu, sich an den höheren Energiekosten zusätzlich zu beteiligen. Neben der Eiserzeugung durch Strom und nicht durch Gas, wird auch auf eine Reduzierung der Heiztemperatur und des Warmwassers in der gesamten Halle gesetzt. Die Finanzen stehen hierbei nicht im Vordergrund, sondern energiebewusstes Handeln, heißt es in der Erklärung weiter. Die Vorstandschaft der Memminger Indians bedankte sich ausdrücklich beim Stadtoberhaupt und bei den Verantwortlichen der Stadtverwaltung dafür, dass die Kinder nicht im Stich gelassen werden. „Gerade nach der Pandemie darf die Jugend nicht erneut der Leidtragende der äußeren Umstände werden“, betont Vorstand Helge Pramschüfer.

Indians starten am 30. September mit Auswärtsspiel gegen Tölzer Löwen

Am 30. September startet der ECDC Memmingen mit einem Auswärtsspiel gegen die Tölzer Löwen in Bad Tölz in die neue Saison. Vorher geht es Ende August für die Indians in ein mehrtägiges Trainingslager nach Feldkirch (Österreich). Wie im vergangenen Jahr soll hier der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Den Schlusspunkt bildet das erste Vorbereitungsspiel der neuen Mannschaft am 2. September gegen das heimische Team der Pioneers Vorarlberg. (johs)