In Memmingen werden die Frühlingsbeete heuer später bepflanzt

Die Stadtgärtnerei in Memmingen durfte in diesem Winter die Gewächshäuser nicht heizen, um Energie zu sparen. Wie sich das auf die Pflanzen auswirkt

26.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Der Frühling 2023 wird anders in den Beeten der Memminger Stadtgärtnerei: Es wird weniger, nicht so üppig und ein bisschen später blühen auf den Verkehrsinseln, in den Rabatten und Blumentrögen. Grund ist die Energiekrise. Um Kosten und Gas zu sparen, durften in diesem Winter die meisten Gewächshäuser nicht geheizt werden und das hatte Auswirkungen auf das Wachstum der Frühlingsblüher. Dennoch laufen in der Stadtgärtnerei in der Waldfriedhofstraße die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit bald bunte Farbtupfer die Stadt schmücken.

Normalerweise beginnen Gärtnermeister Thomas Zauzig und sein Team mit drei Gesellen, vier Auszubildenden und einem Fachwerker in der letzten Märzwoche mit Auspflanzen. „Heuer wird es April werden“, bedauert er und zeigt dabei auf die vielen Quadratmeter Pflänzchen in einem seiner Gewächshäuser. Um diese Zeit sei sonst alles bunt – heuer haben dagegen viele Blumen noch gar keine Blütenblätter ausgetrieben. Dabei sind die Stiefmütterchen, Primeln oder Vergissmeinnicht wie jedes Jahr im Frühherbst ausgesät und vorgezogen, die Blumenzwiebeln von Narzissen und Tulpen vermehrt worden. „Getopft“, wie es in der Gärtnersprache heißt, also in eigene Töpfchen gesetzt, wurden die Pflänzchen im Spätherbst.

Die Blumen in der Stadtgärtnerei in Memmingen sind kleiner und haben Pilzkrankheiten

Doch dann kam der Winter. Und statt im durchgängig leicht temperierten Gewächshaus austreiben zu dürfen, mussten die Keimlinge auch einmal Minustemperaturen von acht bis zehn Grad aushalten. „Die Qualität ist deshalb schlechter“, stellt Zauzig fest. Die Blumen sind kleiner, manche haben Pilzkrankheiten. „Fünf Grad hätten gereicht für eine einigermaßen schöne Kultur“, erklärt er. Sie hätten die Pflänzchen zwischendurch sogar mit Vliesen abgedeckt, aber das habe nicht alles auffangen können. Nur die Narzissen und Tulpen hätten sich wohl gefühlt in der Kälte. Besonders warm brauchen es dagegen die Gänseblümchen. Deswegen haben Zauzig und sein Team deren Aussaat deutlich reduziert und während des Winters die empfindlichen Korbblütler sogar immer mal wieder in die Wärme gefahren. Denn zumindest der Arbeitsraum und das Vermehrungshaus durften geheizt und zwei Gewächshäuser bei null Grad frostfrei gehalten werden.

Im geheizten Bereich blühen jetzt auch Hortensien und Azaleen: Sie wandern in die Schalen, mit denen die Stadt ihre Jubilare beschenkt. „Die halten es aus bei fünf Grad“, sagt Zauzig.

Die Stadtgärtnerei bepflanzt auch Gräber auf dem Waldfriedhof in Memmingen

Einige zusätzliche Arbeit haben das Abdecken und Verschieben gemacht. Zur Zeit werden die Blumen noch einmal gestutzt und die schadhaften Stellen entfernt. Mit dem Ergebnis ist Zauzig trotzdem nicht so ganz zufrieden. „Das tut schon weh“, sagt er. „Man will ja termingerecht schöne, blühende Pflanzen haben.“ Auch für den Friedhof, denn etwa die Hälfte der Blumen werden auf Gräber gepflanzt. „Da erwarten die Leute einen gewissen Standard von uns“, sagt Zauzig.

Auszubildende Maria Wassermann kümmert sich um die Stiefmütterchen, die bald in Beete und auf Gräber gepflanzt werden. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

In den vergangenen Jahren hat die Stadtgärtnerei in zwei Gewächshäusern etwa 3000 bunte Frühlingsblüher wachsen lassen, diesmal ist nur eines voller Ware. Weniger Blumen heißt natürlich, dass auch Beete leer bleiben werden. Eine Fläche am Bahnhofsplatz, der Kreisverkehr an der Europastraße oder Beete in der Buxacherstraße werden heuer zum Beispiel gar nicht frühlingshaft bepflanzt. In den anderen kommen teilweise auch Stauden zum Einsatz, die dann den ganzen Sommer über bleiben können. Aber da gibt es im Frühjahr nichts Blühendes, schränkt der Gärtnermeister ein. Deshalb werde erst einmal viel Grün zu sehen sein. Und manche Stauden trieben dann nur zwei, drei Monate lang Blüten. „Es wird halt anders sein“, nimmt Zauzig hin, was nicht zu ändern ist.

Im Frühling dominiert die Farbe Gelb im Beet

Jetzt im Frühling soll in den Beeten die Farbe Gelb dominieren. „Das verbindet man mit dieser Jahreszeit“, sagt Zauzig. Außerdem setzt er viele zweifarbige Stiefmütterchen. Produziert wird übrigens auch bereits der Sommerflor für die Pflanzflächen, genau nach den Plänen, die in der Stadtgärtnerei dafür ausgetüftelt wurden. Aber auch das werde schwerer dieses Jahr, weil auch diese Produktion runtergefahren wurde, sagt Zauzig. Seit etwa Anfang Februar beschäftigen sich die Auszubildenden mit den Sommerblumen, die dann im Mai nach draußen dürfen.

Abwärme aus dem Memminger Krematorium für die Gewächshäuser

Schon jetzt freut sich Zauzig auf bessere Heizzeiten, die eventuell in zwei Jahren anbrechen könnten. Die Stadt prüft nämlich gerade, ob man für die Stadtgärtnerei die „sehr hohe“ Abwärme des nicht weit entfernten Krematoriums nutzen kann. Aktuell werden die Gewächshäuser zu 60 Prozent mit (Abfall-)Holz aus städtischem Bestand und zu 40 Prozent mit Gas beheizt.